15.-17. Mai 23. Spectaculum in Worms

Zeitreise ins Mittelalter mit viel Musik: Spectaculum im Wormser Wäldchen.
Zeitreise ins Mittelalter mit viel Musik: Spectaculum im Wormser Wäldchen.

Ritterlager, Händler, Handwerker und Gaukler verwandeln das Gelände im Wäldchen in eine farbenprächtige Erlebniswelt voller Musik, Feuer und Mittelalteratmosphäre.

Wenn von 15. bis 17. Mai über 1000 Gewandete im Wormser Wäldchen ihre Lager aufschlagen, beginnt beim 23. Wormser Spectaculum eine eindrucksvolle Reise durchs Mittelalter. Ritterlager, Händler, Handwerker und Gaukler verwandeln das Gelände in eine farbenprächtige Erlebniswelt voller Musik, Feuer und Mittelalteratmosphäre. Dazu gibt es an allen drei Tagen Livemusik auf den Bühnen des Mittelaltermarkts.

Den Auftakt macht am Freitag ab 20 Uhr die Band Haggefugg. Die Musiker werden mit sattem Mittelalterrock und kraftvollen Dudelsackklängen Festivalstimmung ins Wäldchen bringen.

Am Samstag folgt die Schweizer Band Koenix mit alpinem Medieval Rock, die auch eine fantastische Bühnenshow verspricht. Das musikalische Finale liefern am Sonntag die Spilldeyvel, die mit ihrer „Hofmusik“ zum Tanzen und Feiern animieren.

Auch auf der kleinen Bühne präsentieren sich viele Künstler und Nachwuchstalente. Und lebendige Walking Acts überraschen mit ihren Einlagen.

Spectaculum: 15.-17. Mai im Wormser Wäldchen, Eintritt: 14 Euro, Gewandete: 12 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei, Info und Bands: www.spectaculum-worms.de

Kein Titel (3000 x 2000 px)

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