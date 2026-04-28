Weinwelt 20 Jahre Generation Riesling: „Einer für alle. Alle für Wein“
Die vom Deutschen Weininstitut gegründete Generation Riesling, kurz „GenR“, feiert im Juni 20-jähriges Bestehen. „One for all. All for wine“ („Einer für alle. Alle für Wein“) lautet der Slogan der Vereinigung – in Anlehnung an den starken Bund der drei Musketiere. Online stellt die GenR sich auf der Homepage generation-riesling.de vor. Generation-riesling.de präsentiert die Mitglieder mit Fotos und persönlichen Profilen: „Damit wollen wir die jungen Menschen hinter den Weinen zeigen und ihnen die Möglichkeit geben, etwas von sich zu erzählen. So kommen die Offenheit, Leidenschaft und Innovationskraft besonders zur Geltung“, erläutert Melanie Broyé-Engelkes, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts (DWI).
Das DWI hat den Auftritt der GenR im Laufe ihres 20-jährigen Bestehens zunehmend professionalisiert. So wurde etwa 2009 das erste Portal und das erste Forum „Generation Riesling“ ins Leben gerufen, das den Mitgliedern jedes Jahr in einem anderen Anbaugebiet die Möglichkeit zur Weiterbildung und zum Netzwerken gibt, und seit 2014 präsentieren sich GenR-Mitglieder mit einem eigenen Gemeinschaftsstand auf der Messe „Pro Wein“.
Kreative Ideen
Während der GenR-Foren sind laut Broyé-Engelkes auch im gemeinsamen Brainstorming mit dem DWI kreative Ideen entstanden, wie man den deutschen Wein modern und jung in Szene setzen kann. So gab es beispielsweise GenR-Weinstände auf Musikfestivals, Online-Talkrunden oder eine Präsentation auf der Fashion Week in Berlin.
Die GenR wurde am 8. Juni 2006 vom Deutschen Weininstitut (DWI) mit dem Ziel gegründet, der jungen Weinszene von Menschen unter 35 Jahren in Deutschland eine „lebendige nationale und internationale Plattform“ zu bieten. Der Namensgeber war der Riesling, weil er das moderne Image deutscher Weine weltweit prägte. Er stehe aber stellvertretend für die Rebsortenvielfalt, die das Weinland Deutschland präge, informiert das DWI.
Dürfen wir nachschenken?
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