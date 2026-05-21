In Neustadt wird die Demokratie gefeiert – mit Musik, Kultur, Dialog und schönen Mitmachaktionen. Auf dem Hambacher Schloss und in der Historischen Altstadt.

Von 29. bis 31. Mai laden die Stadt Neustadt an der Weinstraße und die Stiftung Hambacher Schloss zu „1832. Das Fest der Demokratie“ ein. Ausgangspunkt ist das historische Hambacher Fest von 1832, bei dem rund 30.000 Menschen Freiheit, Einheit und politische Mitbestimmung einforderten – laut, sichtbar und gemeinschaftlich.

Motto: Freiheit pflanzen

Unter dem Festmotto „Freiheit pflanzen“ erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm aus Kultur, Musik, Begegnung und demokratischem Austausch. Für beste Stimmung sorgen Liveacts, Konzerte und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz sowie am Hambacher Schloss. Zu den musikalischen Highlights zählen unter anderem Friends Don’t Lie, Frühschoppen mit Woifeschdkänisch, Attic Stories, Jasmin Perret, Alex Breidt sowie Chaoze One.

Frank-Walter Steinmeier eröffnet das Fest

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet das Fest am Samstag, 30. Mai, um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz. Am Sonntag verlagert sich das Geschehen auf das Hambacher Schloss. So verbindet das Wochenende die Geschichte des Demokratieortes mit aktuellen Fragen: Wie gelingt demokratisches Miteinander heute? Wie können Debatten respektvoll geführt und gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt werden?

Mitmachmeile der Vereine

Zu den Höhepunkten am Samstag zählt der „Demo-Slam-Schnupperworkshop“ im Casimirianum. Dort geht es um Zuhören, Perspektivwechsel und das Prinzip „Verstehen, ohne einverstanden zu sein“. Die Vereins- und Mitmachmeile bringt lokale und überregionale Initiativen, Vereine und Vertreter der Partnerstädte zusammen. Rund um den Elwetritschebrunnen wird es kreativ und sportlich: Beim „Urban Playground“ können Jugendliche Graffiti ausprobieren, Parkour trainieren oder auf dem Skateboard aktiv werden. Familien und Kinder erwartet auf dem Juliusplatz ein buntes Programm mit Puppentheater, Clowns, Ballonkunst, Hüpfburg, Kinderschminken sowie Bastel- und Mitmachaktionen.

Rock & Pop auf der Bühne

Am Abend verwandelt sich der Marktplatz in eine Konzertbühne: Mit Friends Don’t Lie kommt ein Alternative-Punk-Trio aus Frankfurt nach Neustadt und verbindet energiegeladene Musik mit Haltung und Gemeinschaftsgefühl.

Talkrunde auf dem Hambacher Schloss

Auch der Sonntag auf dem Hambacher Schloss setzt auf Vielfalt und Diskussion. Bettina Schausten und Yannick Dillinger sprechen über die Bedeutung verlässlicher Informationen, journalistische Glaubwürdigkeit und den Einfluss Künstlicher Intelligenz auf Medien. Fans von Sebastian Hotz freuen sich darauf, den Online-Satiriker und Autor persönlich zu erleben. Er stellt seinen Roman „Sidekick“ vor. Das Theaterstück „Wir das Grundgesetz“ macht die deutsche Verfassung lebendig und überraschend humorvoll erfahrbar. Raum für offene Worte bietet die „Motzbude“, in der Sorgen, Frust und Kritik ohne Bewertung ausgesprochen werden können – moderiert unter anderem von Mo Asumang. Darüber hinaus widmet sich die Sonderausstellung „Köpfe der Demokratie“ Menschen, die sich über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg für Freiheit und Teilhabe eingesetzt haben. Comiczeichnungen von Simon Schwartz verleihen historischen Persönlichkeiten ein modernes Gesicht.

Familien können den „ZDF-Löwenzahn“-Bauwagen erkunden, experimentieren und an Mitmachstationen rund um Umwelt und Technik aktiv werden.

Info, Gesamtprogramm und Anreise: www.neustadt.eu

