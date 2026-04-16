Acht Stationen mit kulinarischen Spezialitäten, Weinen und Seccos regionaler Winzer, Musik und Infostände rund um das Thema „Wald“ wird kleine und große Gäste begeistern.

Was entlang der Weinstraße längst etabliert ist, feiert nun auch in der Barbarossastadt Premiere: Zum 750. Stadtjubiläum lädt das Citymanagement Kaiserslautern zusammen mit Zellers Weinlounge am Wochenende, 18./19. April, erstmals zu einer kulinarischen Weinwanderung rund um den Humbergturm ein. Auf etwa sechs Kilometern verbinden sich Natur, Weinkultur und Gastronomie zu einem genussvollen Erlebnis für alle Generationen.

Der Rundweg führt durch den Stadtwald hinauf zu einem der schönsten Aussichtspunkte der Region. Entlang der Strecke präsentieren sich an acht Stationen Anbieter mit vielfältigen kulinarischen Ideen, ob Weinbar, Foodtruck, verschiedene Weingüter – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Auch der Jubiläumswein und der Secco „750 Jahre KL“ kommen ins Glas.

Sundowner-Panorama-Party am Turm

Exquisite Gerichte wie grünes Spargelrisotto mit krosser Salsiccia oder Spinatknödel mit Nussbutter bis zu Pfälzer Klassikern wie Fleeschknepp mit Meerrettichsoße oder Dampfnudeln sorgen neben internationalen Häppchen wie Focaccia, feine Charcuterie, Pizza und Flammkuchen aus dem Holzofen für die kulinarische Stärkung zum Wein. Die Musik dazu liefern am Samstag DJ Brenner und am Sonntag das Duo Voice & Strings. Ein stimmungsvoller Höhepunkt wird die Sundowner-Panorama-Party am Samstag am Turm mit DJ-Sound über den Dächern der Stadt. Am Sonntagabend rundet die Kaiserslauterer Dressinger Band das Wochenende musikalisch ab. Mit einem ausgefüllten Weinpass gibt es mit bisschen Glück auch etwas zu gewinnen.

„1. Kulinarische Weinwanderung um den Humbergturm“: Sa/So 18./19.4., Sa ab 11, So ab 10 Uhr, Kaiserslautern. Weinpass inklusive Glas nur bei Station 1 (Cuvée Weinbar). Parkmöglichkeiten am Schulzentrum Süd und in der Bremerstraße, Info und Flyer unter: www.750kl.de

