Von 13. bis 16.9. wird in Billigheim wieder nach Herzenslust „gepurzelt“, wenn das Dorf im Klingbachtal einlädt zum ältesten Volksfest der Pfalz. Der beliebte Purzelmarkt erinnert an die Verleihung der Marktrechte durch König Friedrich III im Jahr 1450 – mit Musik, Tanz, Pferderennen und „Gepurzel“.

„Was Billigheim auszeichnet ist sein Purzelmarkt“, schrieb der Pfälzer Heimatdichter August Becker vor 150 Jahren. Scharen strömten „schon in der Nebelfrühe des Morgens aus allen Dörfern der Landschaft zum Billigheimer Purzelmarkt, der sich seit vierhundert Jahren durch alle Drangsale der schlimmen Zeitabläufe erhalten hat.“ Beckers Beschreibungen verdeutlichen Tradition, die sich bis in die Gegenwart erhalten hat, immer ergänzt freilich um den zeitgenössischen Anstrich.

Los geht es bereits am Donnerstag ab 19.30 Uhr mit der Krönung der neuen Purzelmarktkönigin im Festzelt in der Ortsmitte. Das Fest selbst beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 19 Uhr spielt und tanzt die Trachtengruppe auf dem Marktplatz bekannte Melodien aus der Purzelmarktoperette. Um 19.30 Uhr wird das Fest dann offiziell gestartet, gefolgt von buntem Treiben auf der Festmeile, unter anderem mit Musik der Gruppe Saftwerk auf der Hauptbühne und der Weinfestdisco „Young & Old“. Am Samstag sind Die Habachtaler ein Festhöhepunkt, und in der Weinfestdisco legt DJ Yen auf.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Festumzug zum Billigheimer Purzelmarkt vom Oberen Tor in Richtung Reitwiesen. Dort heißt es dann Zuschauen, Anfeuern und Mitmachen: Auf den Reitwiesen im Kaiserbachtal stehen ab 11.45 Uhr Pferderennen, Schauprogramme, volkstümliche Wettbewerbe und natürlich das Purzeln auf dem Programm. Im Anschluss geht es weiter im Ort mit der Purzelmarktparty auf dem Marktplatz. Am Montag läuft ab 15 Uhr der Kindernachmittag rund um die Kirche. Zum Festabschluss gibt es dann abends nochmal Live-Musik.

Info

Billigheimer Purzelmarkt, 13.-16.9.; Do 12.9., 19.30 Uhr Krönungsabend; Fr 13.9., 19.30 Uhr Eröffnung; So 15.9., 10 Uhr Umzug, ab 11.30 Uhr Pferderennen, Trachtentänze, volkstümliche Wettbewerbe auf den Reitwiesen