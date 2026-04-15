Am 26. April Kindertheater: Frau Meier rettet Amsel

Fürsorglich: Frau Meier.
Fürsorglich: Frau Meier.

Am 26. April ist für Familien wieder Theaterzeit auf dem Hambacher Schloss.

Als „Geschichte, die die Entwicklung eines Menschen aus der Angst ins Vertrauen erzählt“ versteht Susann Würth das Theaterstück „Frau Meier, die Amsel“ für Kinder ab vier Jahren. Die Schauspielerin und Figurenspielerin spielt es am Sonntag, 26. April, auf dem Hambacher Schloss. Würth benötigt für diese Inszenierung nur wenige Requisiten und arbeitet lieber mit Mimik und Situationskomik.

Die Künstlerin gründete ihr eigenes Theater namens „Option orange“ 2005, nach Jahren als Gastschauspielerin an mehreren Häusern und einem dreijährigen Engagement am E.T.A. Hoffmann-Theater in Bamberg. „Frau Meier, die Amsel“ liegt das Bilderbuch von Wolf Erlbruch zugrunde. Der Autor, der 2022 starb, wurde mit „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ sehr bekannt. Doch zurück zu Frau Meier: Sie ist eine Frau, die sich viele Sorgen macht. Eines Tages hat sie tatsächlich Grund zur Aufregung – sie findet eine Amsel, die aus dem Nest gefallen ist. Liebevoll kümmert sie sich um das Tier und wächst am Ende über sich hinaus.

„Frau Meier, die Amsel“, Sonntag, 26. April, 11 Uhr, Neustadt-Hambach, Hambacher Schloss, Siebenpfeiffersaal, für Familien mit Kindern ab 4 Jahren, Dauer: ca. 40 Minuten, Karten und Info: www.hambacher-schloss.de

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