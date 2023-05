Nicht nur essen macht Spaß, auch das Kochen. Und in diesem speziellen Fall auch noch das Lesen der Rezepte und das Anschauen der Bilder. Dabei, mag man jetzt einwenden, gibt es doch schon genügend Kochbücher, die sich mit der traditionellen Pfälzer Küche befassen. So gesehen ist diese Neuerscheinung also nichts unbedingt Neues. Will sie auch gar nicht sein, ebenso wenig erhebt sie einen Anspruch auf Vollständigkeit. Eher ist es eine Liebeserklärung an eine Landschaft, an „Heimat, die man schmecken kann“.

Horst Bless hat dafür nicht nur die „Klassiker“ zwischen zwei Buchdeckeln versammelt und das Ganze mit ein paar Anekdoten und praktischen Tipps gewürzt. Er hat dazu auch noch appetitliche Fotos beigesteuert.

Von Spargel bis Kürbis

Eine Doppelseite mit dem Bild eines Innenhof voller bunter Kürbisse – und den folgenden Kürbis-Rezepte sollte nicht dazu verleiten, die Lektüre in den Herbst zu verschieben, dann, wenn auch die Keschde-, Pilz- und Wildzeit gekommen ist. Denn Koch und Köchin – Horst und Petra Bless -- würdigen auch das Frühjahr in der Pfalz, wie sollte es anders sein mit Bärlauch in Spargelrezepten.

Und dann gibt es natürlich die „Klassiker“ wie Lewwerknepp oder Brockelbohne, Grumbeersupp und Quetschekuche. Oder man erneuert seine Bekanntschaft mit den allseits beliebten Fleeschkichelcher. Aber dass die Pfalz an das Elsass grenzt, ist dieser wunderbar bebilderten kulinarischen Entdeckungsreise ebenfalls anzumerken, etwa bei Flammkuchen, Huhn in Rotwoi und luftigen Brioches.

Lesezeichen

Horst Bless: „Herzhafte Pfälzer Küche mit einer Prise Elsass“; Wartberg Verlag; 96 Seiten, zahlreiche Farbfotos; 16,90 Euro.