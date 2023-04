Der Vereinigung Pfälzer Winzergenossenschaften (VPW) gehören zehn Genossenschaften mit rund 2000 Winzern an. Mehr als 3000 Hektar Rebfläche werden von ihnen bearbeitet, das sind rund 15 Prozent der Rebfläche des Anbaugebietes Pfalz.

Freisitz vorm Sandsteingebäude: Winzerverein Deidesheim. Foto: frei

Eine davon ist der Winzerverein Deidesheim. „De schänschte Verein ist de Winzerverein!“ lautet hier das Motto. Und der älteste seiner Art ist auch stets offen für neue Mitglieder, wie Geschäftsführer Steven Kärgel sagt. Im Interview blickt er voller Stolz zurück und wagt einen Ausblick in die Zukunft.

Würden Sie für uns einen Blick in die Vergangenheit werfen?



Deidesheim bietet mit seiner großartigen Weinbautradition die besten Voraussetzungen für hochwertige Rieslinge und Burgunder. An der Wende zum 20. Jahrhundert befanden sich die Deidesheimer Winzer im wirtschaftlichen Aufbruch. Am 16. September 1898 gründeten 45 Winzerinnen und Winzern gemeinsam die erste Herbstgenossenschaft der Pfalz. Bereits im darauffolgenden Jahr starteten die Mitglieder in Eigenleistung mit dem Bau des Kellers und des Kelterhauses in der Prinz-Rupprecht-Straße, wo wir auch heute noch zu Hause sind. Johannes Mungenast, unserem Gründervater, war bewusst, dass nur durch den Zusammenschluss zu einem Winzerverein eine optimale Bündelung der Kräfte und des Know-hows unserer Winzer sichergestellt wird. Dies zielt auf eine stetige Steigerung unserer Weinqualität. Als traditionsreichster Winzerverein der Pfalz blicken wir stolz auf 125 Jahre Weinbautradition zurück.

Gab es Highlights, besondere Ereignisse oder Anekdoten?



„De schänschte Verein ist de Winzerverein!“, sang der Pfälzer Mundartdichter und Volkssänger Kurt Dehn bereits in den 1960er Jahren. Das Lebensgefühl der typischen Pfälzer Geselligkeit feiern wir heute besonders auf unseren jährlich stattfindenden Festen in den Sommermonaten. Zum traditionellen „Grill- und Schorlefeschd“ oder dem „Musikalischen Frühschoppen“ kommen nicht nur unsere Mitglieder mit ihren Familien, sondern alle Herzblut-Pfälzer und solche, die dies noch werden möchten. Gefeiert wird stets mit Sommerweinen, typisch kulinarischen Köstlichkeiten wie Hausmacher Vesper oder Spießbraten zu fairen Preisen.

Im Gespräch: Geschäftsführer Steven Kärgel. Foto: Winzerverein Deidesheim/frei

Der älteste Winzerverein der Pfalz empfängt seine Kunden, auch am Wochenende, an 362 Tagen im Jahr im „Weinparadies“, wo sie nach Herzenslust Weinaromen erschnuppern, Weine und Sekte probieren und ihre Lieblingsweine entdecken können. Außer unserem vielseitigen Weinangebot bieten wir einen kleinen Marktplatz für kunstvolle und außergewöhnliche Geschenkideen und Wein-Accessoires.

Bei einer Kellerführung, unter anderem durch den Gewölbekeller, kann man mehr über unsere 125-jährige Geschichte erfahren. In der Gaststätte Winzerverein mit gemütlichem Gastraum sowie auf der schönen Terrasse kann man Pfälzer Köstlichkeiten und fruchtig frische Weine vom Winzerverein genießen. Der 2020 renovierte Festsaal bietet mit seinen 120 Sitzplätzen die perfekte Location für Feiern, Hochzeiten, Geburtstage und andere Events. Das Restaurant im Erdgeschoss bietet Platz für rund 90 Personen und im Sommer lädt unsere sonnenverwöhnte Terrasse zu Feierlichkeiten für bis zu 120 Personen ein.

Haben Sie ein Motto, ein besonderes Merkmal oder spezielles Motiv?



„Gemeinsam mehr bewegen“: Damals wie heute sind wir eine solidarische Gemeinschaft von alten Hasen und jungen Wilden, die für ausgezeichnete Weine sowie einen schonenden Umgang mit der Natur stehen. Erfahrene Winzer und Kellermeister auf der einen und ein starker, kompetenter Vertrieb auf der anderen Seite. Dieses Zusammenspiel ist auch in Zukunft das Geheimnis unseres gemeinsamen Erfolgs.

Wie würden Sie Ihr Wein-Sortiment charakterisieren?



Wir haben einen hohen Anteil an Riesling und seit 2020 eine sehr stark gestartete Bio-Linie. 20 Prozent rote Sorten, 80 Prozent weiß, davon 65 Prozent Riesling. Insgesamt 25 angebaute Rebsorten. Rieslinge und Burgunder aus den renommierten Weinlagen rund um Deidesheim sowie Sekte und Destillate aus eigenen Trauben.

Wagen Sie für uns einen Blick in die Zukunft?



Der Winzerverein ist heute eine starke Gemeinschaft von 80 haupterwerblichen und nebenerwerblichen Winzern und Winzerinnen. Gemeinsam entwickeln wir Qualitätsprogramme für unsere Rieslinge und Burgunder und stehen in einem sehr engen Erfahrungsaustausch zum Beispiel im Rahmen von Weinbergsbegehungen und Jungweinproben. Gerne feiern wir zusammen zum Beispiel unser Hoffest und planen zukunftsweisende Investitionen im Rahmen der Kellerwirtschaft. Der Winzerverein baut den Anteil der biologisch bewirtschafteten Weinberge weiter aus und ist aufgrund seines wirtschaftlichen Erfolgs für die Aufnahme und Mitarbeit von neuen Mitgliedern offen. Wir suchen für die Zukunft weitere wein- und qualitätsbegeisterte Neumitglieder für die Bewirtschaftung der besten Riesling- und Burgunderlagen der Pfalz.

Daten und Fakten

Winzerverein Deidesheim eG Prinz-Rupprecht-Straße 8 67146 Deidesheim/Pfalz Telefon 06326 / 9688-0 Fax 06326 / 9688-42 E-Mail: info@winzervereindeidesheim.de geöffnet: Montag bis Samstag 9-18 Uhr, an Sonn- & Feiertagen 10-18 Uhr

Mitglieder: 450

Anbaufläche: 151 Hektar

Jahresproduktion: 1,250 Millionen Flaschen