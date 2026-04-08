Die Autohöfe in Schwegenheim und Ramstein haben in einer deutschlandweiten Raststätten-Rangliste gute Platzierungen erreicht. Und haben eine Gemeinsamkeit.

Die beste Pfälzer Raststätte für Reisende liegt an der B9 in Schwegenheim (Kreis Germersheim). Das ist das Ergebnis einer Auswertung von Google-Bewertungen, die das Reisegutscheinportal tripz.de jetzt vorgenommen hat. Von 633 Rastmöglichkeiten an Autobahnen und Bundesstraßen erzielte der Autohof Schwegenheim deutschlandweit Platz 15. Der an der A6 gelegene Autohof Ramstein im Kreis Kaiserslautern gehört mit Platz 25 ebenfalls zu den Top-Platzierten.

Richard Schossböck ist Pächter und Geschäftsführer beider Autohöfe, Michael Schirra ist ihr Betriebsleiter. Der 38-jährige Schirra sagt, er habe sich sehr über die guten Bewertungen für beide Autohöfe gefreut, vor allem deswegen, weil so viele Menschen die Raststätten beurteilt hätten – was die Sache ja nochmal aussagekräftiger mache. Für den Autohof in Schwegenheim (4,5 Sternchen) gibt es knapp 7000 Bewertungen, für den in Ramstein (4,4) über 8000. Das Ziel ist laut Schirra in beiden Rasthöfen das gleiche: „Wir wollen es gut für unsere Gäste machen.“

Viele Bewertungen für Speis und Trank

Viele der Google-Bewertungen beziehen sich aufs Essen. Schirra sagt, ins Schwegenheimer Restaurant kämen viele Stammgäste aus dem Umland, die die gutbürgerliche Küche schätzten. Man achte auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, koche frisch und mit regionalen Produkten und unter den Mitarbeitern seien ausgebildete Köche und Menschen, die in Hotel und Gastronomie gelernt hätten. Er sei froh, mit Gastro-Leiter Fabrizio Fioranelli und Tankstellen-Stationsleiterin Patricia Lipponer zwei langjährige Verantwortliche zu haben, die den Mitarbeitern den Service-Gedanken vorlebten. Grundsätzlich, so Schirra, spielten Google-Bewertungen für den Betrieb „keine so wichtige Rolle“, weil die wenigsten Menschen ihre Reisen danach planten, wo es gut bewertete Raststätten gibt, sondern eher stehenblieben, wenn sie Hunger haben, tanken oder eine Toilette nutzen müssen: „Unterwegs halte ich dort an, wo es am besten passt.“ Ganz gezielt halten allerdings Lkw-Fahrer in Schwegenheim (120 bis 130 Parkplätze) und Ramstein (140). Die Schwegenheimer Plätze seien täglich „sehr ausgebucht“, sagt Schirra.

1,8 Millionen Rezensionen ausgewertet

Anders als beim ADAC-Raststättentest, bei dem die Prüfer in 40 Autobahn-Raststätten Toiletten besuchen und Speisen probieren, basiert das Ranking des Portals tripz.de auf 1,8 Millionen Google-Bewertungen von Rastanlagen an Bundesstraßen und Autobahnen, die von einem (schlecht) bis fünf (sehr gut) Sternchen reichen. Das deutschlandweit beste Ergebnis erzielte die Raststätte Jägerheim im niedersächsischen Lohne (Oldenburg), auf ganz Rheinland-Pfalz bezogen war der 24-Total-Autohof in Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms) mit einem deutschlandweiten Platz 10 Landessieger.

Das sind die Ergebnisse für Pfälzer Raststätten

Platz 15 von 633: Autohof Schwegenheim (Kreis Germersheim);

25: Autohof Ramstein (Kreis Kaiserslautern);

105: Autohof SB-Tank, Germersheim;

220: Tank&Rast Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim);

259: Serways Raststätte Waldmohr (Kreis Kusel);

320: Maxi-Autohof Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim);

339 und 343: Serways Raststätten Pfälzer Weinstraße West und Ost, Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße);

388: Autohof Preis, Konken (Kreis Kusel);

474 und 508: Serways Raststätten Dannstadt Ost und West (Rhein-Pfalz-Kreis).

