Der katholische Pfarrer von Freisen fährt über Jahre hinweg über Fasching in den Schwarzwald und nimmt immer einen anderen Jugendlichen mit, um seinen sexuellen Neigungen nachzugehen. Trotzdem gelingt es dem Priester, sich in seinem Dorf ein überaus hohes Ansehen zu erwerben. Dieses Bild des Angeklagten zeichneten am Donnerstag mehrere junge Männer.

Vor dem Landgericht Saarbrücken muss sich ein heute 69 Jahre alter Priester verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, gegen einen Jugendlichen gewalttätig geworden zu sein,