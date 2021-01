Für Tim Biniak muss Essen nicht nur lecker, sondern auch gesund sein. Denn ein fitter Körper ist für den 27-Jährigen wichtig, um als Teil der Deutschen Rugby-Nationalmannschaft sportliche Höchstleistungen auf dem Feld zu erbringen. Zu Besuch in der Pfalz verrät der Familienvater einen seiner Favoriten: Die variantenreichen und schmackhaften Wraps mit Ofengemüse.

Zutaten

Für das Ofengemüse:

1 (rote) Paprika

1 Aubergine

1 Zucchini

2 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

2 EL getrockneten Oregano

200 g Kirschtomaten

Zitronensaft

50 g Pinienkerne

Für die Soße:

1 Knoblauchzehe (gepresst)

1 TL Senf

1 TL Kapern

1 Sardellenfilet

50-100 ml Olivenöl

2 EL geriebener Parmesan

1 Ei

2 EL Saure Sahne

Zitronensaft

Worcestersauce

Salz, Pfeffer

Weitere Zutaten:

Wraps/Tortillas

Romanasalat

400 g Hähnchenfilet

Geriebener Parmesan nach Geschmack

Zubereitung

Ofen auf 180 °C heizen. In der Zwischenzeit Zucchini, Aubergine und Paprika waschen, klein schneiden und in eine Schüssel geben. Mit Oregano, Salz und Pfeffer würzen. Öl dazu geben und einmal durchmischen. Auf einem Backblech verteilen und für 20 min in den Ofen.

Währenddessen die Soße vorbereiten. Geschälten Knoblauch, Senf, Kapern und Sardellenfilet zu einer feinen Paste mixen. Diese mit Öl und Parmesan in einen hohen Rührbecher geben, Ei dazu und alles mit einem Pürierstab cremig mixen. Saure Sahne unterrühren und mit Zitronensaft, Worcestersauce, Salz und Pfeffer abschmecken.

Kirschtomaten halbieren. Nach 20 min Ofengemüse aus dem Backofen holen und Tomaten dazu geben. Für weitere 15 min in den Ofen. Das Hähnchen waschen, trocken tupfen und in feine Streifen schneiden. In einer heißen Pfanne mit Öl gute 10 min anbraten.

Salatblätter waschen. Ofengemüse mit Soße, Hähnchen und Salat in einen Wra