Das hohe Gras der Wiesen ist für Rehkitze das ideale Versteck vor Räubern wie dem Fuchs. Doch sobald die Mähwerke heulen, wird die Zuflucht für die Tiere zur tödlichen Falle. Höchste Zeit für den Einsatz der Kitzretter.

Der Regen war ideal“, sagt Kirsten Grubert und schaut auf eine sattgrüne Wiese, über der ein zarter, weißer Schleier liegt. Morgennebel steigt aus dem hohen Gras. Idyllisch ist es morgens um 5 Uhr in der Südpfalz zwischen Billigheim-Ingenheim und Barbelroth, wo sich der Horbach durch einen kühlen Grund windet. Wein auf den Hängen. Kirsten Grubert hat keinen Blick für die romantische Szenerie. Und den Regen lobt sie in erster Linie nicht dafür, dass er den Pflanzen guttat. Sondern, weil er ihr Zeit verschaffte: „Der Bauer konnte nicht mähen.“ Denn wie soll Heu trocknen, wenn es ständig gießt? Da lässt man es lieber noch stehen. Eine ganze Woche ist gewonnen, und jeder Tag zählt.

„Wir müssen weitermachen, er will um 9 Uhr anfangen“, sagt Kirsten Grubert nun, in der einen Hand Kippe und Kaffeetasse, in der anderen eine Zettelwirtschaft. Sieben Hektar feuchte Flur sind abzusuchen, die Gewanne tragen Namen wie „Gutleutwiesen“ oder „Meerwiesen“. Sie teilt Gruppen ein. Ein paar Ortsangaben, ein paar Tipps zum Ablauf. Welche Flächen soll die Drohne zuerst überfliegen, wann ist es sinnvoll, die Hunde loszuschicken, wer geht welches Areal ab? Wer ein Rehkitz vor dem Mähtod retten will, muss es erst einmal entdecken. Ein knappes Dutzend Menschen macht sich auf den Weg. Erste Sonnenstrahlen, das Gras dampft.

Die Rehkitzretter sind im Einsatz, und sie müssen sich sputen. Bestes Heuwetter ist vorhergesagt. In wenigen Stunden werden rotierende Messer das dichte Grün in der Niederung des Horbachs zu Fall bringen und dabei unterschiedslos durch alles sensen, was ihnen vor die Klinge gerät, durch Gras, Holz – und auch Fleisch, sollte ein Lebewesen das Pech haben, nicht mehr rechtzeitig das Hasenpanier ergreifen zu können.

Im hohen Gras stellt das Kitz sich tot

Es wäre gut möglich, dass Bambi zu diesen Unglücklichen zählt. Rehkitze sind zwar flink zu Huf und kleine Springinsfelds. Aber die Natur hat ihnen für die ersten Lebenswochen eine andere Verhaltensweise mitgegeben. Die Muttertiere, die Ricken, gucken sich vor der Geburt im Mai oder Juni eine Stelle aus, an der sich ihre Kitze tagsüber verbergen können, während sie selbst in der Nähe äsen, also fressen. Hat die Ricke einen Platz gefunden, „setzt“ sie ihren Nachwuchs hinein und schaut nur zweimal täglich zum Säugen vorbei.

Das hohe Gras waldrandnaher Wiesen ist als Schutzmantel nahezu perfekt. Ein Kitz ist darin kaum auszumachen. Da es zudem fast keinen Eigengeruch besitzt und sich die ganze Zeit über still ablegt, müsste ein Beutegreifer schon über das Jungtier stolpern, um es zu finden. Und naht doch einmal Gefahr, duckt sich Bambi so tief es geht und rührt sich nicht. Einen Fluchtreflex entwickelt es erst im Alter von vier bis sechs Wochen, wenn es die Ricke fortan begleitet. Bis dahin stellt es sich lieber tot. Diese Strategie ist gegenüber natürlichen Feinden ziemlich clever, Traktoren und Mähwerke beeindruckt sie nicht.

Die Helfer müssen wissen, wann gemäht wird

Michael Grubert steht im ersten Büchsenlicht am Wertstoffhof Ingenheim gleich an der Deponie. Seit sieben Jahren ist er Pächter des Jagdreviers Ingenheim-Appenhofen und ein erfahrener Waidmann, der am Ort eine Jagdschule betreibt und Jägernachwuchs ausbildet. Er weiß, was Erntemaschinen anrichten können, welch grässliche Wunden sie hinterlassen. „Ich habe Kitze mit amputierten Läufen gesehen, die leben noch eine Weile, bis sie verenden“, sagt er. „Das brauche ich nicht öfter.“

Aber wer braucht das schon? Auch ein Landwirt nicht, und das nicht nur, weil verwesendes Wildgeschnetzeltes das Futter verdirbt. „Keiner will ein totes oder verstümmeltes Kitz im Mähwerk finden“, verdeutlicht Grubert, dass für ihn die Bauern keine Gegner sind, sondern Partner, die diese Flächen bewirtschaften, weil auch ihre Tiere fressen müssen.

Arbeiten beide Hand in Hand, können sie das Risiko für die Jungtiere verringern, ist er überzeugt. Für die Rehkitze, aber auch für Bodenbrüter wie Fasane, die gern im hohen Gras nisten. Oder Feldhasen, die dort in ihrer Sasse hocken. Unheil verhindern kann Grubert als Jäger nur, wenn er weiß, wann gemäht wird: „Mein Eindruck ist, dass immer mehr Bauern Bescheid sagen. Aber nicht alle.“

Dabei stehen die Landwirte in der Pflicht „unnötiges Tierleid zu vermeiden“, sagt Günther Dieter Klein vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz und verweist auf das Tierschutzgesetz. Demnach obliege es ganz klar dem „Tierleidverursacher“, ebensolches abzuwenden. Fährt ein Landwirt einfach drauflos, kann es schnell teuer werden, falls er Tiere „ausmäht“ und dieses ruchbar wird. Im Jahr 2018 verurteilte das Amtsgericht Gießen einen Landwirt, der den Tod gleich dreier Kitze verschuldet hatte, zu 7500 Euro Geldstrafe. 2019 erging im saarländischen Ottweiler ein Urteil gegen einen Bauern, der gleich 15 Rehe tödlich verletzt hatte, wegen Jagdwilderei: 7200 Euro Strafe.

Wie viele Tiere den Mähwerken vor allem beim Frühjahrsschnitt zum Opfer fallen, dazu „gibt es keinen seriösen Zahlen“, sagt Jagdverbandssprecher Klein. Es gebe nur grobe Schätzungen wie diejenige der Deutschen Wildtierstiftung, die von jährlich rund 90.000 niedergemetzelten Kitzen ausgeht. Klein hält diese Angaben „für nicht belastbar“. Gleichwohl: Es seien viele. Und oft geschieht das Sterben unbemerkt, im Stillen.

Die Drohne soll beim Orten der Kitze helfen

Kühl ist das Gras, um die 5 Grad Celsius meldet die Wärmebildkamera. Max Martin ist zuversichtlich. „Rehkitze strahlen erfahrungsgemäß 14 bis 18 Grad Temperatur ab. Falls welche in der Wiese sind, sollten sie sich deutlich von ihrem Umfeld abheben“, sagt der Landauer Drohnenpilot, für den solche Einsätze „Herzenssache“ sind. Der 27-Jährige beschäftigt sich beruflich mit den handlichen Flugobjekten, die sich für vieles verwenden lassen, auch für Rettungseinsätze bei Mensch und – eben – Tier.

Die ersten beiden Teilstücke hat Martin bereits überflogen: kein Befund. Nicht mal ein Fasanengelege. Was auch wirklich schwierig zu finden ist, denn „die Hennen ducken sich über das Nest und schirmen es dadurch mit ihrem Gefieder ab. Wenn dann noch Gras überhängt – keine Chance, etwas mit der Kamera zu sehen“. Da muss Jäger Gruberts Vorstehhündin Lotte ran, eine Deutsch-Kurzhaar, die auf Federwild spezialisiert ist. Und tatsächlich: Kaum ist sie in der Wiese verschwunden, flattern aufgeschreckt drei Jungfasane auf und davon. Fasanenragout fällt aus.

Damit es nicht zum Schlimmsten kommt, kann der Landwirt selbst verschiedene Maßnahmen ergreifen: Er kann die Wiese abgehen. Er kann einen Hund mitnehmen. Er kann blinkende Lampen aufstellen oder elektrische Geräte, die Töne von sich geben. Eben alles, damit die Ricken seine Wiese als ungemütlich einstufen.

Er kann auch bei der Mahd „Tierretter“ einsetzen. Das sind Geräte, die vorn am Fuhrwerk befestigt werden und ein schrilles Signal ausstoßen, das jedes Tier aus dem Versteck treibt. „Die Erfahrungen mit solchen akustischen Systemen sind gut“, sagt Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. In der Eifel wurden sie bereits getestet. Sie nützen allerdings nichts, wenn das Wild gar keine Fluchtgedanken hegt. Neue Entwicklungen gehen daher zu Sensoren oder mechanischen Tastern, die den Boden vor dem Mähwerk abgrasen und die Messer stoppen oder anheben, sobald ein Tier ausgemacht wird.

Der Landwirt kann aber auch den zuständigen Jäger informieren, „mindestens 24 Stunden vor der Mahd“, sagt der Ingenheimer Waidmann Michael Grubert. Denn eine Kitzrettung bedeutet Aufwand: Es braucht viele Helfer, um ein größeres Gelände zu durchstreifen, es braucht Hunde und es braucht einiges an Material, etwa lange Stecken, an denen Plastiksäcke flattern und knistern, um das Wild zu irritieren. „Wir nennen das vergrämen“, erklärt Grubert: „Wir bringen Unruhe rein. Am besten einen Tag vorher, damit die Ricke das Kitz nachts aus der Wiese führt.“

Lange vorher tätig zu werden, bringt wenig, denn Rehe sind standorttreu: „Die kommen immer wieder.“ Zumal sie sich rasch an Menschgemachtes gewöhnen. Direkt vor der Mahd wiederum ist zu knapp, als dass die Rehe von allein das Weite suchen. Dann müssen gefundene Kitze geborgen werden, am besten im ganzen Grasbüschel, damit kein Menschengeruch an ihnen haftet. Der Landesjagdverband rät zu einer Kiste oder einem Korb, in dem man das Kitz zu einer geschützten Stelle am Rand trägt. Dort muss man ein Auge auf das Jungtier haben, denn „Kitze fangen an zu klagen, das heißt, sie rufen nach der Mutter“, sagt Grubert. Da spitzt auch Reineke Fuchs die Ohren, wenn er durchs Gelände schnürt: „Dann kommt es drauf an, wer schneller ist.“ Man könnte natürlich auch die Stelle, an der das Kitz liegt, markieren und großzügig außenrum mähen, meint Grubert. Auf jeden Fall sei es unklug, ein Jungtier herumzuschleppen, ohne den zuständigen Jäger gefragt zu haben: „Das wäre nämlich Wilderei.“

Der erste Fund: ein Müllsack

Ich habe ein Signal!“, ruft Martin, der Drohnenpilot. Er hat gerade damit begonnen, die baumbestandenen Ränder des letzten Teilstücks für heute abzufliegen. Je heller es wird, desto schwieriger wird es, Temperaturunterschiede zu erkennen, denn der Untergrund erwärmt sich rasch. Aber diese Signatur ist offenkundig: ein heller Fleck, der sich im Gras bewegt. Bingo, Bambi!

Die Drohne verharrt in der Höhe, Martin dirigiert einen Helfer an die Stelle – und Ernüchterung setzt ein. Was da so vor sich hin Wärme abstrahlte, war kein Tierkörper, sondern ein schwarzer Müllsack am Stiel. „Der hat sich durch die Morgensonne bereits auf 20 Grad aufgeheizt“, sagt Martin staunend. Es ist 7.30 Uhr. Nicht mehr lange, dann wird sich die Einsatzmöglichkeit der Wärmebildkamera erschöpft haben. Halb so wild, der Überflug ist weitgehend im Kasten, Michael Grubert schickt Lotte los.

„Gestern haben wir hier zwei Kitze und mehrere Fasanengelege geortet“, berichtet Anne Raststätter, die aus dem Jagdrevier Kandel II rübergekommen ist, um Schützenhilfe zu leisten. Ihre Hosen und Schuhe sind patschenass, gerade stapfte sie noch durch die Wiesen. Dass an diesem Morgen das Grasland wie leergefegt ist, findet sie großartig: „Wir wollen ja gar keine Kitze finden. Wir wollen, dass sie vorher verschwinden.“

Eine Blutspur. Wohl von einer Maus.

Landwirt Volker Rinck, der Wiesenbesitzer, kann nur beipflichten: „Vor 15 Jahren habe ich mal ein Kitz erwischt, das hat mir sehr wehgetan.“ So etwas breche einem das Herz. Für den Winter brauche er dennoch Heu, daher zähle er auf die Kitzretter, sagt der 56-jährige Ingenheimer, der in der Nähe einige Weiderinder hält.

Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es gleichwohl nicht, trotz Vergrämung, trotz Drohnentechnik. Aus diesem Grund geht Kirsten Grubert, ebenfalls Jägerin, ganz am Schluss, wenn alles flachliegt, nochmals mit einem Hund die Flächen ab. Entweder um eventuell verletzte Tiere zu bergen. Oder um waidwundes Wild mit einem Gnadenschuss zu erlösen.

Stunden später kommt eine Nachricht: „Nur eine Blutspur gefunden, vermute, von einer Maus. Wahrscheinlich hat sie nicht das Mähwerk erwischt, sondern der Storch.“ Stimmt, Meister Adebar hatte dem mechanischen Sensemann beharrlich Geleitschutz gegeben, um sich zu schnappen, was davonsauste. Des einen Leid, des anderen Freud.

