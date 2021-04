Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat die Ergebnisse seines „Fahrradklima-Tests“ veröffentlicht. Zehn pfälzische Städte und ein Dorf sind dabei. Der Club moniert einen allgemeinen Stillstand in der Verkehrspolitik, was die Belange von Radfahrenden angeht. Vor allem ein Ärgernis bleibt – ohne große Aussicht auf Beseitigung.

Der Test bezieht sich aufgrund der Methodik vor allem auf Städte. Das einzige Dorf in der Pfalz, für das eine Auswertung vorliegt, ist Haßloch. Es ist wie die Städte Pirmasens und Zweibrücken zum ersten Mal dabei. Germersheim hingegen fiel raus, weil von dort nicht genug ausgefüllte Fragebögen kamen.

Zugeparkte Radwege stören

Ein Ärgernis an allen Orten, zu denen Ergebnisse vorliegen, sind Falschparker auf Radwegen. Im ADFC-Fragebogen verweist die Formulierung auf die Verwaltungen: Zu bewerten ist die Aussage „Bei uns überwacht die Stadt beziehungsweise Gemeinde streng, dass Autos nicht auf Radwegen parken“, oder deren Gegenteil: „Bei uns wird großzügig geduldet, wenn Autofahrer/innen auf Radwegen parken.“ Die Noten in diesem Bereich liegen in der Pfalz zwischen 4,2 in Annweiler und 5,3 in Ludwigshafen.

Wer sein Auto auf einem Radweg zum Stehen bringt, muss mit einer Strafe von 50 bis 100 Euro rechnen. Wird auf einem Radweg geparkt und werden dadurch andere behindert, gibt es einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Die Geldbuße ist umso höher, je größer die Auswirkungen des Regelverstoßes sind: Werden andere nicht nur behindert, sondern auch gefährdet, sind 80 Euro fällig, wurde ein Unfall verursacht, 100 Euro.

ADFC: Selbst anzeigen

Nach den Erfahrungen des rheinland-pfälzischen ADFC-Landesvorsitzenden Andreas Geers sind es oft Lieferwagen, die auf den Radspuren stehen. Entsprechend selten wird der Regelverstoß geahndet, denn meist dauert er nur ein paar Minuten. Der ADFC empfiehlt, die Verstöße selbst zur Anzeige zu bringen. Die Ordnungsämter hätten zu wenig Personal, um gegen das Problem wirkungsvoll vorzugehen, sagt Geers. „Wir lassen es nicht aus, jeden Falschparkenden zu fotografieren“, berichtet er von seinen Erfahrungen in seiner Heimatstadt Bad Kreuznach.

Kaum Gegenmittel

In den beiden großen pfälzischen Städten ist man für solche Hinweise dankbar. Diese können in Kaiserslautern an das Ordnungsamt oder die Radverkehrsbeauftragte der Stadt gerichtet werden, heißt es aus dem Rathaus. Ludwigshafen verweist auf die Möglichkeit, ein Formblatt von der Internetseite der Stadt zu nutzen, um sogenannte Privatanzeigen zu schreiben. Allgemeine Hinweise auf Fälle, in denen besonders oft auf Radwegen geparkt wird, bringen dem Ludwigshafener Ordnungsamt nach eigener Auskunft dagegen wenig. Aktuelle Aussagen darüber, wie oft Falschparker auf Radwegen erwischt werden, haben die Städte keine parat.

Die Radwege mit Schwellen oder Pollern von den Straßen abzutrennen, ist eine Möglichkeit, Falschparken zu verhindern. In Kaiserslautern sei an manchen Stellen eine solche Trennung auch vorgesehen, antwortet die Stadt auf eine entsprechende Anfrage, allerdings nicht flächendeckend über das ganze Stadtgebiet. Die Stadt verweist auf Unfallgefahren und darauf, dass nicht überall Platz dafür sei.

Konkreter wird die Ludwigshafener Stadtverwaltung. Sie nennt Straßenzüge in der Innenstadt und die Radspur auf der Nordseite der Auf- und Abfahrt von der Konrad-Adenauer-Brücke, die „geschützt“ vom Autoverkehr getrennt sind.

Der Poller: echter Schutz mit Haken

Ein flächendeckender Einsatz von Schutzelementen sei nicht möglich, unter anderem weil Einfahr- und Anlieferungsmöglichkeiten frei zu halten seien. Als „wahrhaft baulicher Schutz bei starkem Parkdruck“ seien nur Poller anzusehen. Die seien aber nicht überall einsetzbar, es gebe „viele Randbedingungen wie etwa die Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge zu beachten“, schränkt die Stadt ein. Radwege mit roter Farbe zu markieren diene der „Erhöhung der Aufmerksamkeit in Kreuzungsbereichen oder an vielfrequentierten Ein- und Ausfahrten“ – also nicht, um zu verhindern, dass auf Radwegen geparkt wird, weil Autofahrer gar nicht bemerken, dass da ein Radweg ist.

Die Noten – Schlusslicht Pirmasens

Landau ist mit 3,6 (von 308 Teilnehmern) der bestbewertete Ort der Pfalz. Für zehn weitere Orte in der Pfalz hat der ADFC Ergebnisse veröffentlicht:

Annweiler (Note 3,7 bei 68 ausgewerteten Fragebögen), Haßloch (3,7/95), Frankenthal (3,7/75), Speyer (3,8/166), Bad Dürkheim (3,9/81), Ludwigshafen (4,2/426), Zweibrücken (4,2/107), Neustadt (4,2/228), Kaiserslautern (4,3/229) und Pirmasens (4,6/92).

So lief der Test

Für seinen Fahrradklimatest 2020 hat der ADFC nach eigenen Angaben rund 230.000 Fragebögen ausgewertet. Die Umfrage ist nicht repräsentativ – und sehr subjektiv: Gegliedert in Themen-Bereiche wie „Sicherheit beim Radfahren“, „Infrastruktur und Radverkehrsnetz“ oder „Stellenwert des Radfahrens“ (... in der jeweiligen Kommune) werden Aussagen präsentiert, die nach Schulnoten bewertet werden sollen. So können die Teilnehmenden zum Beispiel bewerten, wie gut das Ortszentrum auf Radwegen zu erreichen ist oder wie sicher Radler Baustellen passieren können.

Keiner erreicht Bestnote

Insgesamt 27 Punkte wurden zwischen 1. September und 30. November 2020 abgefragt. Hinzu kamen fünf Fragen, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fahrradverkehr befassten. Die Einzelergebnisse sind detailliert auf der ADFC-Internetseite einsehbar. Nicht thematisiert wird, wie viele Menschen in einer Region oder einem Ort regelmäßig Fahrrad fahren.

Eine Durchschnittsnote von 1,0 erreicht kein Ort in Deutschland. Spitzenreiter ist die nordrhein-westfälische 8000-Einwohner-Gemeinde Wettringen mit 2,0 bei 110 Teilnehmern.