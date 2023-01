Das vor zwei Jahren geänderte Polizei- und Ordnungsbehördengesetz hat vielen Fasnachtsumzügen in der Pfalz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch natürlich gibt es in diesem Jahr auch närrische Züge, die wie gewohnt stattfinden. Wir haben einige hier zusammengestellt.

In den vergangenen Tagen und Wochen hatten mehrere Städte in der Pfalz und der Kurpfalz ihre Umzüge abgesagt, darunter Mannheim, Grünstadt, Frankenthal und Bad Dürkheim. In der Südwestpfalz hingegen können sich die Narren auf den Fasnachtsumzug in Zweibrücken freuen. Man kann sich sogar noch dafür anmelden.

Auch in Gönnheim soll der immer umfangreicher werdende Nachtumzug am letzten Freitag vor den tollen Tagen stattfinden. Einzige Bedenken: Dass durch die vielen abgesagten Fasnachtsumzüge, der Andrang sehr groß werden könnte.

In der Südpfalz wird es einen Fasnachtsumzug in Bad Bergzabern geben. Auch Herxheim will an seinem Umzug festhalten. In der Vorderpfalz locken zumindest kleinere Umzüge in Altrip, Waldsee, Mutterstadt und Schifferstadt die Narren an. Auch in Maxdorf und Birkenheide soll es am 18. Februar einen Fasnachtsumzug geben.

In Grünstadt wurde der Umzug zwar abgesagt - in Hettenleidelheim fndet er jedoch statt. Am 19. Februar rollen die Narren dort durch die Straßen.

Auch die Fasnachter der Westpfalz mussten viele Umzugsabsagen ertragen. Lichtblick für die meisten könnte jedoch der Umzug in Ramstein-Miesenbach sein. Der 72. Westricher Fasnachtsumzug am 21. Februar findet nämlich statt. Auch in Breitenbach und Schönenberg-Kübelberg (beide Landkreis Kusel) sowie in Kusel wird es Fasnachtsumzüge geben.

Im Kreis Germersheim sind noch nicht alle Entscheidungen getroffen. Der Bellheimer Faschingsumzug wurde bereits abgesagt.Rheinzabern hingegen will an seinem Umzug am 20. Februar festhalten.

