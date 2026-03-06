Eine Neustadter Firma soll illegal militärisch nutzbare Satellitentechnik ins Ausland verkauft haben. Spurensuche in einer Branche, in der Verschwiegenheit ein hohes Gut ist.

Alle zwei Jahre gibt sich die Militär- und Sicherheitsbranche am Pariser Stadtrand auf der „Milipol“ ein Stelldichein. Zehntausende Besucher pilgern dann Mitte November tagelang durch die Messehallen des Parc des Expositions de Villepinte. Für Polizeichefs, Generäle, Minister und Staatschefs aus der ganzen Welt ist die „Milipol“ ein Pflichttermin. Dort finden sie alles, was moderne Sicherheitskräfte benötigen – darunter Handfeuerwaffen, Sturmgewehre, kugelsichere Westen, gepanzerte Fahrzeuge, Drohnen oder Überwachungstechnik. Über tausend Firmen aus der Branche werben um die Gunst der Messebesucher und möglicherweise um den nächsten Regierungsauftrag.

Rüstung hat Konjunktur. Spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine investieren weltweit Staaten massiv in die Ausstattung ihrer Sicherheitsbehörden und ihres Militärs. Man will gewappnet sein gegen Spionage, Terrorismus und Krieg.

Selten in der Öffentlichkeit

Seit mehreren Jahren ist dort auch eine kleine Spezialfirma aus Neustadt vertreten, wie man ihrem Webauftritt und offiziellen Ausstellerlisten von „Milipol“ entnehmen kann. 2019 postete der damalige Geschäftsführer auf dem Karriereportal Linkedin ein Foto vom Messestand seines Unternehmens mit den Worten: „Fantastische Ausstellung und der Stand war unglaublich gut besucht!“

Die Pfälzer Firma bezeichnet sich selbst als „professionellen Partner für Video- und Audioüberwachung, digitale Forensik, Spionageabwehr, Mobilfunk-Überwachung und Satelliten-Überwachung“. Kunden seien ausschließlich Innenministerien, Verteidigungsministerien, Zollbehörden, Nachrichtendienste und Spezialeinheiten. Unter Brancheninsidern ist die Firma bekannt.

In der Öffentlichkeit tritt sie hingegen selten auf. Bekannter wurde sie in der Region, als sie vor einigen Jahren eine ehemalige Nato-Satellitenstation der Bundeswehr im Pfälzerwald erwarb. Dort wolle man in Zukunft ausländischen Kunden die eigenen Produkte vorführen, sagte 2022 der damalige Geschäftsführer in einem Interview gegenüber der RHEINPFALZ. Man habe rund 120 Klienten in 50 Staaten weltweit. Neben der Neustadter Zentrale gebe es eine Niederlassung in Singapur, die zusammen einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro generieren, 95 Prozent davon im Ausland. „Es gibt etwa fünf Firmen weltweit, die diese Nische wie wir bedienen. Und wir sind unter den Top drei.“

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Von außen betrachtet handelt es sich um eine Pfälzer Erfolgsgeschichte: Hightech made in Neustadt. Doch über dieser Erfolgsgeschichte liegt nun ein Schatten.

Anfang Februar teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit, sie habe gegen drei leitende Mitarbeiter eines Unternehmens Anklage erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, im Zeitraum von Mitte 2019 bis Anfang 2024 in 16 Fällen Satellitenaufklärungssysteme sowie ein Gesichtserkennungssystem ohne die erforderliche Genehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ins Ausland verkauft zu haben – darunter in Länder wie Vietnam, Aserbaidschan, Bangladesch, Indonesien, Nigeria, Pakistan und Myanmar. Nach Recherchen dieser Zeitung sprechen gewichtige Indizien dafür, dass es sich bei dem in der Anklage genannten Unternehmen um die Neustadter Sicherheitsfirma handelt. Die Staatsanwaltschaft nennt den Firmennamen bislang nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Welche konkreten Produkte Gegenstand der Ermittlungen sind, ist öffentlich nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft äußert sich dazu nicht. Und in einer Branche, die sich um das Ausspähen von fremden Personen dreht, ist Verschwiegenheit ein hohes Gut.

2022 sagte der damalige Geschäftsführer gegenüber der RHEINPFALZ folgendes: „Wir klären auf, was auf den Satelliten läuft, ordnen die Nutzung bestimmten Usern zu.“ Seine Firma projektiere die nötigen Antennensysteme, entwickle die Software und die Empfangstechnik, lasse die Anlagen im Ausland bauen und verkaufe sie dann an die Satellitenbetreiber. Die Aufklärung an sich liege bei den Kunden. Doch um welche Art der Aufklärung handelt es sich dabei?

Die RHEINPFALZ konnte einen unternehmensinternen Produktkatalog aus dem Jahr 2018 einsehen. Auf über 40 Seiten stellen die Neustadter ihr gesamtes Arsenal vor, inklusive technischem Support und Schulungen für die Gerätschaften. Das Produktportfolio umfasst Laserkameras mit großer Reichweite, Hochleistungsmikrofone, Drohnenabwehrgeräte und eben Satellitentechnik. Mit ihr könne man unter anderem Anrufe via Satellitentelefon abfangen und mithören, heißt es in dem Katalog. Insbesondere im arabischen Raum oder in Russland würden solche Satellitentelefone häufiger von staatlichen Akteuren genutzt, bei denen andere Nachrichtendienste und Militärs wiederum gerne mithören wollen, sagt ein Branchenkenner gegenüber der RHEINPFALZ. Ob und in welchem Umfang diese Produkte Teil der Ermittlungen sind, ist unklar.

Strenge Kontrollen

Bei den Geräten der Neustadter Firma handelt es sich um sogenannte Dual-Use-Güter. Das ist Technik, die für zivile und militärische Zwecke gleichermaßen genutzt werden kann. Der Verkauf ins Ausland wird von der Bundesregierung besonders streng kontrolliert. Das hat seine Gründe.

Dual-Use-Güter rücken seit dem Krieg der Ukraine immer mehr in den Fokus staatlicher Akteure in Russland, die mit weitreichenden Embargos belegt wurden. Hightech-Komponenten für die Rüstungsindustrie sind Mangelware und Russlands Geheimdienste versuchen etwa, durch Scheinfirmen oder aber Erfüllungsgehilfen in Deutschland an die Technologien zu gelangen. Erst im Februar wurden mehrere Männer nach Ermittlungen des Generalbundesanwalts verhaftet. Sie stehen im Verdacht, über Umwege Technik an Rüstungsunternehmen in Russland verkauft zu haben. Doch auch beim Export in andere Staaten schaut das BAFA ganz genau hin. Denn die Bundesregierung will verhindern, dass deutsche Technologie etwa bei Menschenrechtsverletzungen in Kriegs- und Krisengebieten oder zum Ausspähen von Bürgern und Dissidenten eingesetzt werden kann.

Firma wies auf Kontrollen hin

Auch dem Neustadter Unternehmen war die Genehmigungspflicht nach eigenen Angaben bekannt. In seinem Produktkatalog von 2018 heißt es: „Bitte beachten Sie, dass diese Waren Bundesgesetzen und Ausfuhrkontrollen unterliegen, die unter Umständen die Genehmigung der deutschen Regierung vor Verwendung, Weiterverkauf oder Ausfuhr erfordern.“ War den Beschuldigten möglicherweise bewusst, dass sie die benötigten Genehmigungen versagt bekommen?

Hans-Michael Wolffgang ist Professor für internationales Handels- und Steuerrecht an der Universität Münster. Ihm ist es wichtig zu betonen, dass die meisten deutschen Unternehmen in diesem Bereich rechtstreu handelten. Aber: „Böswillige Hersteller und Abnehmer finden viele Wege, wie sie die bestehenden Regeln umgehen können.“ Dies könne etwa der Fall sein, wenn eine Firma wisse, dass sie eine Exportgenehmigung nicht erhalten wird und den Verantwortlichen die Rechtswidrigkeit egal sei oder sie sogar vorsätzlich handeln wolle, sagt Wolffgang. „Dann beantragt im Zweifel keiner eine Genehmigung beim BAFA oder die Firma verschleiert den wahren Nutzen ihres Produktes.“

Keine Antwort auf Anfragen

Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, Exportauflagen umgangen zu haben. Die Genehmigungspflicht sei verschleiert worden, teils durch einen Umweg der Exporte über die Schweiz und andere Länder, teils durch falsche Angaben über die Art der exportierten Güter. Zwei der Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe laut Staatsanwaltschaft. Sie hätten geltend gemacht, dass die Exporte nicht verboten gewesen und nicht vorsätzlich entgegen einem Embargo erfolgt seien. Der dritte Beschuldigte äußerte sich bislang nicht.

Eine Konfrontation mit den Vorwürfen gestaltet sich kompliziert. Denn das Neustadter Unternehmen hat 2024 den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und befindet sich mittlerweile in Liquidation. Doch eine Recherche dieser Zeitung in Handels- und Markenregistern ergibt: Am Neustadter Standort des Unternehmens existiert seit 2024 ein fast gleichlautendes Unternehmen mit ähnlicher Webseite und demselbem Produktportfolio. Beide Unternehmen sind Tochter derselben Muttergesellschaft. Die RHEINPFALZ hat die beiden Firmen um Stellungnahme gebeten, jedoch bis Redaktionsschluss keine Antwort erhalten.

Die RHEINPFALZ hat außerdem Kontakt zum ehemaligen Geschäftsführer der insolventen Neustadter Firma aufgenommen. Dieser möchte sich zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht äußern. Über die Zulassung der Anklage sei noch nicht entschieden worden. Man befinde sich daher noch im Zwischenverfahren, schreibt sein Rechtsanwalt auf Anfrage. „Ich bitte um Verständnis dafür, dass aus Respekt vor dem Verfahrensstadium keine Stellungnahme erfolgen wird.“

Viele Fragen sind damit offen. Welche Technik wurde genau ins Ausland verkauft? Wer waren die Käufer? Und zu welchem Zweck wurde die Technik eingesetzt? Solche Fragen könnte ein Strafverfahren am Landgericht Kaiserslautern klären. Die in Wirtschaftssachen zuständige Kammer prüft derzeit, ob sie die Anklage zulässt – Ausgang offen. Solche Verfahren gelten als komplex und können sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen.