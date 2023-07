Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel Sonne, wenig Regen – der Start in den Sommer war in Rheinland-Pfalz vor allem heiß und trocken. Das wirkt sich auf das Trinkwasser aus. Schlimmstenfalls dürfen die Bürger am Tag nur noch eine begrenzte Wassermenge verbrauchen.

In der Südpfalz schrillen in Sachen Trinkwasser die Alarmglocken. Die Stadt- und die Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) rufen zum Wassersparen auf.