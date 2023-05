Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verteilung von trockenen Tagen und Niederschlägen ist in diesem Jahr für die Winzer in der Pfalz sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Doch in der Summe blickt die Weinwirtschaft nach dem Ende der Ernte auf einen vielversprechenden Jahrgang zurück. Aktuellen Schätzungen zufolge fällt der Ertrag sogar leicht höher als im Vorjahr aus.

Es wird für die Pfalz mit einer Erntemenge von 2,35 Millionen Hektolitern gerechnet, erklärte Jürgen Oberhofer, der Gruppenleiter Weinbau am Dienstleistungszentrum Rheinpfalz