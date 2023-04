Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Langerkopf bei Wilgartswiesen in der Südwestpfalz wird windradfrei bleiben. Weil der 610 Meter hohe Berg in der Kernzone des Pfälzerwaldes liegt, lehnt Mainz dies ab. Was bedeutet das für Windkraft im Rest des Pfälzerwalds?

Wenn in den vergangenen Jahren über Standorte für Windkraftanlagen im Pfälzerwald diskutiert wurde, kam immer wieder der Langerkopf in der Südwestpfalz zwischen Wilgartswiesen