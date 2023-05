Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zwangspause für die Pfalzcard ist bald vorbei: Nachdem die Ausgabe und Nutzung dieser Gästekarte ab 18. März wegen der Corona-Pandemie gestoppt worden war, gibt's am 1. Juni wieder grünes Licht dafür. Ab dann kommen Touristen, die in an dem System beteiligten Betrieben übernachten, wieder kostenlos in den Genuss zahlreicher Vorteile durch dieses All-inclusive-Ticket.

Mit jenem können Gäste viele Freizeiteinrichtungen und -angebote in der Pfalz gratis besuchen beziehungsweise nutzen und haben zudem freie Fahrt mit Bussen und Bahnen im Bereich