Valentin Heyl ist seit Juli 2025 Geschäftsführer des Pfälzerwald-Vereins. Er ist Fan der Hüttenkultur, redet lieber als E-Mails zu schreiben und will den Verein öffnen.

Sie sind seit acht Monaten in der Geschäftsstelle in Neustadt für die Belange von 30.000 Mitgliedern zuständig. Wie waren die ersten Monate?

Ich habe ein sehr engagiertes Team und der Vorstand ist auch super. Die Vereinsmitglieder sind sehr aufgeschlossen, wollen mich kennenlernen. Das war ein Start, wie ich ihn mir gewünscht habe.

Sie stammen aus Osnabrück, waren Leiter der Marketingkommunikation des Mannheimer Hockeyclubs und Geschäftsführer des Düsseldorfer Hockey Clubs. Wie kommt man da zu einem Wanderverein in der Pfalz?

Meine Frau stammt aus Meckenheim, sie wollte zurück in die Pfalz. Meine Schwägerin hat mir die Stellenausschreibung für den PWV-Geschäftsführer weitergeleitet. Ich wollte gerne was für die Pfalz machen, weil ich die Leute, die Geselligkeit und die Lebenskultur hier mag. Ich bin kein Wanderer, ich kann kein Pfälzisch. Aber ich kenne mich im Digitalen aus und weiß, wie man Strukturen schafft und einen Verband organisiert.

Sie sind innerhalb von drei Jahren der dritte Geschäftsführer nach Langzeit-Stelleninhaber Bernd Wallner und Florian Bilic, der nach zwei Jahren als Bundestagsabgeordneter nach Berlin ging. Viel Wechsel in kurzer Zeit. Wo liegt derzeit Ihr Haupt-Augenmerk?

Wir müssen die Strukturen in der Geschäftsstelle in Neustadt weiter vorantreiben. Ich will die Arbeitsorganisation im Büro so aufstellen, dass alle vier Mitarbeiterinnen ihr Potenzial voll entfalten können. Die Geschäftsstelle soll so aufgestellt werden, dass die Kolleginnen effizient und fokussiert arbeiten können – Digitalisierung eingeschlossen. Momentan sind wir noch damit beschäftigt, uns selbst zu sortieren.

Sie sprachen davon, dass in Sachen Digitalisierung in der Geschäftsstelle mehr passieren muss: Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?

Wir haben jetzt viele Dinge in der Cloud organisiert, damit das kollaborierte Arbeiten für die Mitarbeiterinnen schneller wird – keine neuen Leitz-Ordner mehr. Jede Mitarbeiterin kann jederzeit auf alle Daten zugreifen. Die Organisation der Ordner liegt jetzt nicht mehr in unseren Büroschränken, sondern auf einem Server. Und wir sind schon ziemlich weit bei der neuen Software für die Mitgliederverwaltung, die ja noch mein Vorgänger angestoßen hat. Mittlerweile sind fast alle Ortsgruppen dabei. Erstmals haben wir einen klaren Blick auf unsere Mitgliederstruktur und die demografische Entwicklung – und damit eine solide Grundlage, um den Verein strategisch zu steuern.

Sie beschreiben sich selbst mit den Worten : „Ich mag’s nicht leise, sondern lebendig.“ Das heißt?

Ich bin schon einer, der nach vorne geht. Ich möchte Dinge bewegen. Der Satz „Das haben wir immer schon so gemacht“, ist in der Geschäftsstelle verboten. Wenn mir die Mitarbeiterinnen aber erklären, warum das gut war, wie es bisher gemacht wurde, dann ist es etwas anderes. Die Kolleginnen haben alle Erfahrung im Verein, wenn sie ihre Ideen und ihre Leidenschaft einbringen, werden wir als Team besser. Klar, durch den doppelten Geschäftsführer-Wechsel ist es für sie nicht ganz einfach.

Das eine ist die Modernisierung im Inneren, das andere ist: Der Pfälzerwald-Verein hat mehr als 30.000 Mitglieder in 171 Ortsgruppen – darunter sind welche, die attraktive Angebote für viele Altersgruppen haben, und andere, die oft altersbedingt nicht mehr viel auf die Beine stellen können. Wie kriegen Sie das zusammen?

Es ist ein Spagat. Den oft beschriebenen Kosmos mit Wein, Wander- und Hüttenkultur sollte man auf jeden Fall bewahren. Die Menschen, die den Verein 30,40 Jahre lang mit aufgebaut haben, dürfen wir nicht verlieren. Gleichzeitig müssen wir aber den Blick weiten, uns öffnen und modernisieren. Das Weinbiethaus mit seinem neuen Konzept ist dafür ein gutes Beispiel: Das Essen ist bio, vegan, vegetarisch – und die jungen Leute sind da. Die beiden Pächter bieten was an, was die nächste Generation anfragt. Aber natürlich gibt es dort auch einen Pfälzer Teller mit Bratwurst, Saumagen und Leberknödel. Und auf der Hütte sitzt der Opa mit seinem Enkel. Das ist etwas, was garantiert keine App bieten kann, diese Begegnung. Ich bin ein großer Fan der Hüttenkultur, das ist ein integratives Merkmal des PWV, da treffen sich verschiedene Generationen und erleben Gemeinschaft.

Und zum anderen Teil der Frage.

Ich merke, dass wir in einer krassen Transformationsphase sind. Dass alte Vorstände aufhören und keine neuen gefunden werden. Das machen sie nicht aus Böswilligkeit, das hat was mit Liebe für den Verein zu tun: Für sie war er ein Stück weit wie ein eigenes Projekt, ein Baby, das ihnen sehr am Herzen lag. Da fällt es verständlicherweise schwer, rechtzeitig loszulassen oder die Nachfolge frühzeitig zu planen. Diese Entwicklungen holen uns jetzt ein, und manches, was früher nicht angestoßen wurde, zeigt sich heute umso deutlicher. Aber genau darin liegt auch die Chance, gemeinsam neue Wege zu finden.

Sie können von der Geschäftsstelle in Neustadt aus keine neuen Vorsitzenden aus dem Hut zaubern und auch keine Vorstände verjüngen. Und doch: Es gibt ja einige Ortsgruppen, die eine Trendwende geschafft haben. Was machen die Ihrer Ansicht nach richtig?

Die Ortsgruppe Speyer ist dafür ein gutes Beispiel: Sie hat das Wanderangebot massiv erhöht, viel mehr Wanderführer als vorher und bietet die Anmeldung auch digital an, man klickt den Termin auf der Homepage an und ist dabei. In Speyer haben sie die Mitgliederzahl von 150 auf 600 erhöht. Ich glaube, dass diese schnelle und einfache Anmeldung und das Angebot für verschiedene Zielgruppen einen Anteil am Erfolg haben.

Die Leute brauchen keinen Verein, um wandern zu gehen. Wie wirbt man für sich?

Die jungen Leute sind in der Natur. Wenn da einer samstags was postet, ist sonntags der Wald voll. Die Gen Z braucht Events, wir müssen etwas bieten. Also: Wandern verknüpft mit Themen, die die jungen Leute interessieren, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der Umweltorganisation Pollichia oder dem Biosphärenreservat. Man muss die Tradition des gemeinsamen Wanderns bewahren, aber so viel an der Tradition schrauben, dass die nächste Generation die Chance hat, ihre eigenen Geschichten zu schreiben.

Und die Ansprache?

Wir haben die Homepage erneuert, wir bauen Social Media aus. Wir haben eine FÖJlerin, die ein freiwilliges ökologisches Jahr bei uns macht. Sie macht Social Media und sie macht das sehr gut. Ich möchte den Verein sichtbarer machen, damit wir die Chancen erhöhen, in der jüngeren Zielgruppe relevanter zu werden. Aber man darf auch das Alte, das gut funktioniert, nicht vergessen. Ein Beispiel ist das gedruckte Magazin, das lieben unsere Mitglieder. Das will ich moderner gestalten. In Zukunft soll es auch die Möglichkeit geben, es digital zugeschickt zu bekommen.

Eines der Instrumente, um mehr Menschen auf den Pfälzerwald-Verein aufmerksam zu machen, waren die von Ihrem Vorgänger initiierten Schorle-Wanderungen – Großveranstaltungen mit Wein, Musik und Wanderungen, die 2024 in Deidesheim und 2025 in Pirmasens stattfanden. Wird das fortgeführt?

Nein, erstmal nicht. Die Schorlewanderung ist die richtige Idee, hat aber keinen dauerhaften Effekt, wenn sie immer an einem anderen Ort stattfindet. Wenn, dann müsste man das einer Ortsgruppe geben und immer am gleichen Ort stattfinden lassen, damit sich die Leute daran gewöhnen. Ich habe bei den Ortsgruppen nachgefragt, aber es hat sich niemand gefunden, der das machen möchte.

Der Pfälzerwald-Verein hat ein Jahresbudget von knapp einer halben Million Euro, die Hälfte davon kommt aus den Mitgliedsbeiträgen. Wie hält man das stabil?

Ich habe noch keinen Schlüssel gefunden, um zu sagen: Wir haben morgen 40.000 Mitglieder. Ich bin nicht der klassische Gewinnmaximierer, sonst würde ich nicht in einem Verein arbeiten. Aber ich komme aus dem Feldhockey, einer richtigen Nischensportart, dort lernt man, aus wenig viel Erfolg zu machen. Mein Ziel ist es, den Verein für die Zukunft so aufzustellen, dass er finanziell stabil arbeitet. Wir müssen auch andere Erlösquellen aufbauen, wie Sponsoring, Fundraising und einen kleinen Online-Shop. Die Vereinslandschaft verändert sich in den letzten Jahren, denn es gibt ganz andere Herausforderungen als noch vor zehn oder 20 Jahren. Stabil heißt auch, dass das Ehrenamt stabil wirken kann und dafür möchte ich den optimalen Rahmen schaffen.

Das Wegenetz im Pfälzerwald soll gestraft werden, dafür sollen Markierungen entfernt werden. Ich höre, dass es schwer ist, Wegewarte jetzt noch zu motivieren, die Markierungen nachzustreichen, so nach dem Motto: Der Weg wird in zwei, drei Jahre doch sowieso wegfallen.

Ich nehme das genauso wahr. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die Wegewarte müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten, ich würde mich freuen, wenn sie die Wegmarkierungen weiter erneuern. Es ist ein riesen Erfolg, dass – außer der Verbandsgemeinde Freinsheim – alle anderen Kommunen beim Wanderwegekonzept dabei sind. Die Reduzierung der Wege war nötig, das passt ja total in die Zeit: Klasse statt Masse.

Der Pfälzerwald-Verein wird kommendes Jahr 125 Jahre alt. Wie soll das gefeiert werden?

Wir hatten eine vielversprechende Partnerschaft mit der Landesgartenschau in Neustadt, wollten dort einen tollen PWV-Tag machen. Jetzt, nachdem die LGS um ein Jahr verschoben wird, sind wir auf der Suche nach einem neuen Ort.

Und?

Es gibt erste Gespräche, aber noch nichts Spruchreifes. Wir wollen feiern, Musik hören, essen und trinken und keine halbe Stunde Begrüßungsreden hören. Bei der Delegiertenversammlung am 21. März in Alsenborn soll das Fest mit den Mitgliedern besprochen werden. Ich halte es für wichtig, dass ein Verband seine Mitglieder aktiv einbindet. Sie sollten bei dieser besonderen Feier die Möglichkeit haben, mitzugestalten und Ideen einzubringen.

Zur Person

Valentin Heyl (39) wohnt mit seiner Frau in Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim). Das Paar erwartet im Frühjahr sein erstes Kind. Der studierte Betriebswirt war knapp neun Jahre Leiter der Marketingkommunikation beim Mannheimer Hockeyclub und in dieser Zeit drei Jahre lang Teammanager der Damen-Bundesligamannschaft des Vereins. Beim Düsseldorfer Hockey Club war er eineinhalb Jahre Geschäftsführer, bevor er zum Pfälzerwald-Verein wechselte.

