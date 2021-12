Wenn ein Corona-Labortest ein positives Ergebnis zeigt, ist noch nicht klar, um welche Virusvariante es sich dabei handelt. Ob es die neue, besonders ansteckende Omikron-Variante ist, müssen Labore in zusätzlichen Untersuchungen bestimmen. Dafür kommt nicht jeder positive Test in Frage.

Viele Labore, die PCR-Tests auswerten, haben laut dem Landesuntersuchungsamt (LUA) die Möglichkeit, ein variantenspezifisches Testverfahren anzuwenden. Mit Hilfe dieser Art der PCR-Tests ergeben sich Omikron-Verdachtsfälle, die anschließend im Labor einer Genomsequenzierung unterzogen werden müssen. Wann dieses Verfahren zum Einsatz kommt, ist laut LUA, das für die Erfassung der Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz zuständig ist, je nach Gesundheitsamt oder Labor unterschiedlich.

Gängige Kriterien seien aber Reisen in Gebiete, in denen die Variante verbreitet ist oder eine hohe Viruslast, die über den herkömmlichen PCR-Test abgelesen werden kann. „Es ist davon auszugehen, dass zur Zeit vermehrt Proben auf Omikron untersucht werden, wenn es epidemiologische Hinweise gibt“, sagt ein Sprecher des LUA. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt außerdem eine Untersuchung auf Virusvarianten bei Impfdurchbrüchen, unerwartet schweren Krankheitsverläufen oder einer starken Zunahme der Infektionszahlen innerhalb eines kurzen Zeitraums.

Nicht jede Probe wird untersucht

Das RKI empfiehlt, fünf Prozent aller positiv getesteten Proben per Gesamtgenomsequenzierung zu untersuchen, also ihr Erbgut zu entschlüsseln. Bei mehr als 70.000 Neuinfektionen innerhalb einer Kalenderwoche in ganz Deutschland steigt der Anteil auf bis zu zehn Prozent. Mit der Genomsequenzierung kann das Labor zweifelsfrei feststellen, um welche Virusvariante es sich handelt. Welche Proben untersucht werden, wird zufällig ausgewählt. Proben, die nach einem variantenspezifischen PCR-Test als Verdachtsfall gelten, können zusätzlich zu den Zufallsproben, aber im Rahmen des Fünf- beziehungsweise Zehn-Prozent-Kontingents eingereicht werden.

Die Corona-Surveillance-Verordnung, die die Suche nach Virusvarianten regelt, sieht vor, dass die Labore für jede dieser Untersuchungen eine Vergütung von 220 Euro erhalten. Diese wird mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet.

In Rheinland-Pfalz waren am Mittwochnachmittag 432 Omikron-Verdachtsfälle und 56 bestätigte Fälle registriert. In der Pfalz wurde je ein Fall im Landkreis Südliche Weinstraße, dem Donnersberg- und dem Rhein-Pfalz-Kreis nachgewiesen sowie mindestens ein Fall aus Speyer.