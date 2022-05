Was tun, wenn man eine Person in Not sieht? Ganz klar: helfen. Zumindest wenn es nach Tatjana Gerzen geht. Doch ganz selbstverständlich ist das nicht mehr. Auch deshalb gibt es den Zivilcouragepreis des Landes. Den hat die 24-Jährige erhalten – weil sie gemeinsam mit einem Freund einen Suizid verhindert hat.

Eigentlich wollten Tatjana Gerzen und Thomas Warkentin die Kyrburg in Kirn besichtigen. Ein ganz normaler Ausflug. Doch auf der Burg angekommen, erblickte Gerzen einen Mann, der gefährlich nah am Abgrund stand, hinter einer Absperrung. Sie ging hin und sprach ihn an. Dabei bemerkte sie schnell seine Absichten. Daran, was genau geschehen ist, erinnert sie sich kaum mehr, wie sie später erzählt. Es sei wie bei einem Unfall: nur verschwommene Erinnerungen. „Ich habe so etwas gesagt wie ,Nein, machen Sie das bitte nicht‘. Ich wusste nicht, was ich sonst sagen soll“, sagt die 24-jährige Studentin aus Germersheim.

„Als wäre alles nicht passiert“

Die Unterhaltung sei schwierig gewesen, denn der Mann habe Kurdisch und kaum Deutsch gesprochen. Da sie kein Kurdisch spreche, hätten sie so gut es ging auf Englisch geredet. Während des Gesprächs rief sie ihrem Bekannten zu, er solle die Polizei rufen – mehrmals sogar, weil er nicht gleich verstand. Plötzlich habe der Mann wieder in den Abgrund geschaut, erzählt sie. Da habe sie gehandelt. „Ich habe in dem Moment eigentlich nichts gedacht, nur: ,Nein, das darf nicht passieren.‘“ Und so ergriff sie den eher schmalen Mann von hinten und zog ihn vom Abgrund weg. Dann sei er zusammengebrochen und habe nur noch geweint. „Wir saßen auf dem Boden und ich habe versucht, ihn zu beruhigen.“ Im Nachhinein erinnere sie sich nicht mehr, was sie in dem Moment gesagt hat. „Es ist, als wäre das alles gar nicht passiert.“

Keine 15 Minuten später sei die Polizei da gewesen. „Sie sind so richtig den Berg hochgesprintet. Als sie da waren, haben sie das sehr souverän und ruhig gemacht. So konnte auch ich ruhig bleiben“, sagt Gerzen. Ein Polizist habe dem Mann über die Absperrung hinweg die Hand gegeben und sich vorgestellt. Im gleichen Moment habe er den Mann „fast über das Geländer geworfen“, um ihn zu sich zu ziehen, wie Gerzen beschreibt. Sie sei begeistert, wie menschlich und sensibel die beiden Polizisten mit der Situation umgegangen sind.

Lange geredet

„Ich funktioniere in einem solchen Moment einfach nur, ich denke da nicht viel“, sagt sie. Erst, als sie gemeinsam mit der Polizei und dem Mann den Berg hinunter gelaufen sei, habe das Adrenalin nachgelassen. „Wir haben richtig gezittert, die Knie waren butterweich.“ Die Polizisten hätten sie gebeten mitzukommen und die Kontaktdaten abzugeben. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Daraufhin seien Gerzen und Warkentin wieder hoch zur Burg. Sie haben sich an dieselbe Stelle gesetzt, an der sie zuvor mit dem Mann saßen, und noch lange darüber geredet, was passiert ist. Das Zittern sei noch einige Zeit geblieben. „Wir wissen nicht, wann wir da wieder hingehen. Aber im Moment möchte ich die Stelle nicht sehen“, sagt Gerzen.

Nicht zögern, die Polizei zu rufen

Dass sie dafür einen Preis bekommen hat, habe sie gewundert: „Wir wurden am nächsten Tag von der Polizei zum Kaffee eingeladen, da haben sich die Beamten noch einmal bedankt und wir haben über alles geredet“, erzählt sie. Eigentlich sei der Fall nichts für die Öffentlichkeit, hieß es da. Dennoch hat sich das rheinland-pfälzische Innenministerium dafür entschieden, den beiden einen Preis zu verleihen – neben vier anderen Preisträgern. Denn sie haben sich laut Innenminister Roger Lewentz (SPD) dafür eingesetzt, dass menschliches Leid verhindert wurde: „Sie haben nicht weggeschaut und sich darauf verlassen, dass ein anderer helfen wird. Sie sind zur Tat geschritten und haben schlimmeres Leid verhindert. Das ist vorbildlich und auszeichnungswürdig“, sagte Lewentz.

Für Tatjana Gerzen ist es selbstverständlich, in so einer Situation zu helfen. „Ich wünsche mir, dass mehr Leute in Notsituationen eingreifen“, sagt sie. Ihr Rat: nicht zögern, die Polizei zu rufen. Außerdem: einfach helfen. „Es ist egal, warum jemand in einer Notsituation ist. Bei Suizid heißt es oft, die Betroffenen wollten ,nur‘ Aufmerksamkeit. Doch das ist mir egal. Helfen muss man immer.“