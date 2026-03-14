Spannende Texte aus der vergangenen Woche: Was sich am Wochenende zu lesen lohnt.

Am Wochenende wird in Gimmeldingen die Mandelblüte gefeiert. Zehntausende Menschen kommen dann, um sich von dem rosa Blütenmeer verzaubern zu lassen. Fotografen geben Tipps, wie die besten Bilder dazu gelingen.

Eher nach Winter denn nach Frühling sah es am Wochenende in Böhl-Iggelheim aus. Die weiße Schicht auf Häusern und Straßen war allerdings kein Schnee, sondern feinstes Mehl, das aus einer benachbarten Mühle ausgetreten war.

Auch viele Pfälzer saßen nach Kriegsausbruch im Iran im Nahen Osten fest. Ein RHEINPFALZ-Fotograf schildert, wie gefährlich seine Rückreise nach Deutschland verlief.

Größe ist nicht alles. Eine 1,63 Meter kleine Polizistin hat geschafft, was ihrem 30 Zentimeter größeren Kollegen noch misslang. Sie trat eine Tür ein und befreite so eine unglücklich eingesperrte Schülerin aus der Toilette einer Pfälzer Jugendherberge.

Was auch immer Sie vorhaben am Wochenende, ich wünsche Ihnen zwei erholsame Tage – ob in der Pfalz oder anderswo.