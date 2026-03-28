Spannende Texte aus der vergangenen Woche: Was sich am Wochenende zu lesen lohnt.

Fast eine Woche liegt die Landtagswahl nun zurück. Für eine Redaktion sind solche Abende etwas Besonderes. Die Vorbereitungen beginnen schon Monate vorher, das Stresslevel steigt in den letzten Tagen vor der Wahl spürbar. Verschiedene Szenarien werden durchgespielt, damit am Wahlabend selbst alles reibungslos funktioniert. Denn wir wollen unsere Leser nicht nur online in Echtzeit über die aktuellen Entwicklungen informieren — auch die Zeitung muss rechtzeitig in den Druck.

Wir hatten uns auf einen knappen Wahlausgang eingestellt. Doch schon mit der ersten Prognose um 18 Uhr zeigte sich: Die CDU wird wohl mit ordentlich Vorsprung gewinnen. So kam es dann auch. Kollegen konnten direkt mit der Analyse des Wahlergebnisses beginnen. Spannend wurde es dann aber noch in den Wahlkreisen. Lange Zeit sah es so aus, als könne die AfD in der Pfalz zwei Direktmandate gewinnen. Am Ende reichte es nur in einem Wahlkreis für die meisten Zweitstimmen. Zugleich wurde die Partei bei jungen Wählern in Rheinland-Pfalz stärkste Kraft. Mein Kollege Ralf Joas hat darüber mit der Politikexpertin Anna-Sophie Heinz gesprochen. Diesen Text möchte ich Ihnen in dieser Woche besonders ans Herz legen.

Neben der Wahl gab es aber auch viele andere Themen, die die Pfalz beschäftigt haben. Im Donnersbergkreis arbeitete eine Initative gegen die Vereinsamung von Senioren. Mundart-Sänger Gringo Mayer sing in einem Lied über den ehemaligen FCK-Profi Walter Forsch. Und eine Pfälzer Brauerei übernimmt Eichbaum aus Mannheim. Zu diesen Themen haben meine Kollegen lesenswerte Texte aus der vergangenen Woche herausgesucht.

Interesse geweckt? Dann lesen Sie weiter.