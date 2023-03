Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Anfang war es relativ gesittet. Aber jetzt? Alles bröckelt. Ist die kreative Suche danach, wo und wie man am schnellsten an die Nadel gelangt, allzu menschlich? Noch immer gibt es nicht genug Corona-Impfstoff.