Eine Whatsapp-Sprachnachricht zum Mord an den beiden Polizisten im Kreis Kusel sorgt für Wirbel. Aufgenommen hat sie der Präsident des Landesjagdverbands, bestimmt war sie für seine Revierkollegen: Es geht um einen Wilderer, der mit militärischer Ausrüstung gejagt hat – im ganz großen Stil und im weiten Umkreis.

Es sind deutliche Worte, die Dieter Mahr am Montagabend an seine Revierkollegen in Bad Bergzabern (Südliche Weinstraße) geschickt hat. Am Mittwoch, als die Whatsapp-Sprachnachricht längst die private Gruppe verlassen und weite Kreise gezogen hat, ist der Präsident des Landesjagdverbands (LJV) und Rechtsanwalt nicht zu erreichen. Doch Günther Klein, Sprecher des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz, bestätigt: „Ja, die Sprachnachricht stammt von ihm.“ Später nennt er sie „unglücklich“ und betont: „Sie war gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht.“ Lediglich sollten Revierkollegen gewarnt werden. „Er wollte auf gar keinen Fall polizeiliche Ermittlungen behindern.“

„Jemandem richtig ’ne Ladung Schrot verpasst“

