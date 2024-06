Im Mai gab es statt Sonnenschein außergewöhnlich viel Regen mit teils neuen Rekordwerten. Das teilt Christian Müller vom Wetterbüro Klima Palatina in Maikammer mit. Zum astronomischen Sommeranfang am 20. Juni gibt er einen Ausblick auf das Wetter im Juli.

Ein Blick auf die Wettergrafiken des vergangenen Monats zeigt laut Müller, dass der Mai in der gesamten Pfalz deutlich verregneter war als üblich. Normalerweise fallen im Mai je nach Region rund 60 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Im südwestpfälzischen Schweix hingegen wurden im Mai 2024 Extremwerte von bis zu 260 Litern pro Quadratmeter gemessen.

Verursacht wurden die Starkniederschläge in der Südwestpfalz und des Saarlandes durch das Tiefdruckgebiet „Katinka“, welches zwischen dem 16. und 19. Mai für teils anhaltenden Dauerregen sorgte.

Dass es in einem Mai überall in der Pfalz flächendeckend so viel geregnet hat, erlebten die Pfälzer laut Müller zuletzt im Jahr 1978.

Nach Analyse der derzeitigen Modelle gehen die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ davon aus, dass die allgemein wechselhafte und unbeständige Witterung in der Pfalz erst einmal so bleibt. „Eine frühzeitige Hitzewelle mit Temperaturen von über 30 Grad ist bis auf weiteres kein Thema in der Pfalz“, sagt Müller.

Wie die Witterung im Juli und August konkret verlaufen wird, „können die Wettermodelle nicht so weit im Voraus prognostizieren, da lässt sich Petrus also noch nicht in die Karten schauen“, so der Wetterexperte weiter.swz/btv