Die Pfalz ist wieder voll: Mandelbäume blühen, Weinfeste starten. Doch macht auch das Wetter mit? Experte Christian Müller sitzt auf der Kalmit und weiß, wie’s Wetter wird.

Kurzer Blick zurück: Wie war der Winter?

Der Winter ist vorbei – und er war zu mild, wie RHEINPFALZ-Wetterexperte Christian Müller vom Büro „Klima-Palatina“ in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) berichtet: Die Durchschnittstemperatur zwischen 1. Dezember und 28. Februar lag in der Vorderpfalz bei 3,8 Grad; in der Westpfalz bei 3,5 Grad und in der Nordpfalz bei 2,5 Grad. Das heißt: Im Vergleich zum langjährigen 30-jährigen Klima-Mittel (von 1991 bis 2020) war es etwas wärmer – und zwar zwischen 0,5 Grad am Rhein und 1,5 Grad in der Westpfalz. Und das, obwohl es im Januar Schnee und Frost gab.

Wo war es am wärmsten?

Die pfalzweite Höchsttemperatur wurde dabei am 27. Februar entlang des Rheins gemessen, 21 Grad zeigte das Thermometer in Römerberg im Rhein-Pfalz-Kreis an. Selbst an der Wetterstation auf dem Kalmit-Gipfel in 674 Metern Höhe wurden zeitgleich relativ milde 17,9 Grad registriert.

Und wo war es so richtig kalt?

Am 7. Januar wurde mit Tiefstwerten von bis zu -11,5 Grad in Freinsheim im Kreis Bad Dürkheim die pfalzweite Tiefsttemperatur des Winters registriert.

Foto: Helga Dostal

Wie sieht’s mit Regen aus?

Die Niederschlagsbilanz für den zurückliegenden Winter fällt regional sehr unterschiedlich aus. Am wenigsten Niederschlag fiel in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) mit nur 89 Litern. Mit 228 Litern Winterregen war es in Schweix (Kreis Südwestpfalz) deutlich nasser.

Und wo war die Sonne?

Mit immerhin 204 Sonnenscheinstunden, gemessen auf dem Kalmit-Turm in 690m ü. NN, ist der Winter genau durchschnittlich sonnenscheinreich ausgefallen. In der Vorderpfalz entlang des Rheins gab es 212 Sonnenscheinstunden (Römerberg), in der Westpfalz lediglich 159 Stunden (Pirmasens).

Bleibt das Frühlingswetter?

Nein, leider nicht. Ab Dienstag wird’s unbeständiger mit zunehmender Schauerneigung, sagt Wetterexperte Müller. Nach der Monatsmitte deuten die meisten Wettermodelle eine Dominanz wolkenreicher und teils auch feuchter Luftmassen aus dem Westen an, so dass sich die Temperaturen um die 15 Grad-Marke einpendeln dürften. Ein ergiebiger oder länger anhaltender Landregen wird weiterhin allerdings nicht erwartet. Wann dieses Jahr spürbar wärmere Luft von 25 Grad aus dem Südwesten für ein allgemeines frühsommerliches Ambiente in der Pfalz sorgt, ist derzeit offen.

Des einen Freud, ... – oder welche Pollen fliegen?

So sehr sich die einen über die Vorfrühlingssonne freuen, so ätzend ist diese Jahreszeit für die anderen. Pollenflug kann nicht nur für Allergiker, sondern auch für weniger davon belastete Menschen zum Verdruss werden. Während die Hasel- und Erlenpollen bereits in der Hauptblütezeit sind, wird sich um die Monatsmitte und danach der Flug von Weide- und Pappelpollen deutlich intensivieren. Ende März werden sich dann die Esche- und Birkenpollen zunehmend bemerkbar machen, so dass es für Allergiker alles andere als angenehm sein wird, sich draußen in der Natur aufzuhalten.

Im April folgen verstärkt Birken-, Buchen- und Eichenpollen, so dass sich so mancher Allergiker über das momentan eher noch gedrosselte Temperaturniveau freuen dürfte. Denn intensiver Pollenflug gepaart mit hohen Temperaturen kann für Betroffene eine echte gesundheitliche Qual sein.