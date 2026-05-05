Nah bei den Leuten und ihren Lesern: Dieses Motto will die RHEINPFALZ heute zum Tag des Journalismus leben.

Die Chefredaktion wird dafür in der Landauer Fußgängerzone auf dem Rathausplatz von 9.30 bis 12 Uhr das Gespräch mit den Bürgern suchen. Alle 13 Lokalredaktionen gehen beim Format „Redaktion vor Ort“ wortwörtlich vor die Tür oder öffnen ihre Türen für die Leser, um sich bei der Arbeit über die Schultern blicken zu lassen.

Wandern im Musikantenland

Die Lokalredaktion Kusel wandert zum Beispiel mit den Lesern durch das Musikantenland. Die Kollegen aus Ludwigshafen entwickeln ein Story-Format auf Instagram, das den Entstehungsprozess eines Artikel von Anfang bis Ende erlebbar machen soll. Andreas Danner, Redakteur aus Pirmasens, schließt den Lesern nochmals das stillgelegte Freibad Biebermühle bei Rodalben auf. Das 1928 erbaute Schwimmbad, bei der Bevölkerung sehr beliebt, ist 2025 geschlossen worden, weil die Sanierungskosten für die Verbandsgemeinde nicht mehr zu tragen sind. In Frankenthal lädt die RHEINPFALZ-Mannschaft Vertreter unterschiedlicher Generationen in die Redaktion ein und erstellt mit ihnen ein Frankenthal-Abc. In Kirchheimbolanden und Neustadt gibt es Treffen mit Schülerzeitungsmachern.

Was gefällt Ihnen, was missfällt Ihnen? Was wollten Sie schon immer mal wissen, was vermissen Sie bei der Berichterstattung, und was wollten Sie schon immer mal den Redakteuren sagen – dazu ist heute Gelegenheit.

Im Rathaus eingeschlossen

Auf Instagram, Facebook und der Plattform YouTube berichten Redakteure über ihre Berufserfahrungen. Redakteurinnen und Redakteure erzählen von ihren kuriosesten Terminen und Artikeln: Eine Reporterin wurde beispielsweise im Rathaus eingeschlossen, und ein anderer Redakteur hat beim mobilen Arbeiten ein Kälbchen mit auf die Welt gebracht.

Wir werden darüber natürlich auch berichten – in der gedruckten Zeitung und im Liveblog mit Texten, Fotos und Videos auf www.rheinpfalz.de