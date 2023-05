Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Menschen verlieren ihren Job oder rutschen aus anderen Gründen in die Armut ab. Das Geld reicht kaum noch für den eigenen Bedarf, geschweige denn für das geliebte Haustier. Tiertafeln können die schlimmste Not lindern. Ein Blick in die Pfalz – und auf die Frage, ob Hund und Katze wirklich ein Luxus sind.

Ich liebe meine Selly. Sie zeigt mir jeden Tag, wofür ich da bin.“ Die Frau, lange graue Haare, Falten, streicht ihrem Mischling sanft übers Fell. Sie trägt Kapuze, tief ins Gesicht gezogen. Es ist kalt draußen. Der Regen hat den dünnen Stoff ihrer Jacke dunkel gefärbt. Die Pfälzerin wartet in der Schlange vor dem Landauer Tierheim „Maria Höffner“. Fast flüsternd, mit Tränen in den Augen sagt sie: „Ich schäme mich so, hierher zu kommen. Aber meine Rente reicht nicht für uns zwei.“

Hierher,