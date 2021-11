CDU und SPD im Saarland bereiten sich am Wochenende auf die Landtagswahl am 27. März 2022 vor. Festgeschrieben wird vor allem, wer sich für die jeweilige Partei um den Posten des Ministerpräsidenten bewirbt.

Derzeit reagieren CDU und SPD das Saarland gemeinsam, und die Christdemokraten stellen als stärkere Kraft den Regierungschef. Den Chefsessel in der Saarbrücker Staatskanzlei wollen sich die Sozialdemokraten nun nach langer Durststrecke – der bislang letzte SPD-Ministerpräsident schied 1999 aus dem Amt – zurückerobern. Als Bewerberin dafür werden sie bei einer Delegiertenversammlung am Wochenende die derzeitige Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger auf den Schild heben.

Die 45-Jährige wird gegen den bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans antreten, den die CDU in etwa gleichzeitig zum Spitzenkandidaten ausrufen wird. Der 43-Jährige regiert das Saarland seit 2018, seine Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer war da in die Bundespolitik gewechselt. Mit ihr an der Spitze hatte die CDU 2017 der Landtagswahl 40,7 Prozent der Stimmen eingefahren, die SPD erhielt 29,6 Prozent.

Bei der Bundestagswahl Ende September hingegen war die SPD erstmals seit 16 Jahren wieder zur stärksten Kraft geworden. Ebenfalls unerfreulich für die Union: Soeben hat ihr der dienstälteste Bürgermeister des Saarlands die Gefolgschaft aufgekündigt. Seinen Parteiaustritt begründet der Illinger Rathaus-Chef Armin König unter anderem damit, dass die CDU zu weit nach rechts gerückt sei. Nun mischt er bei „Bunt.Saar“ mit – einer neuen Wählergruppe, die bei der Landtagswahl den im Saarland intern zerstrittenen Grünen und Linken Konkurrenz machen will.