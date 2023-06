Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass eine verurteilte Mörderin aus dem Zweibrücker Gefängnis während eines Hafturlaubs in die Karibik türmte, wird Folgen haben – für die schon wieder gefasste Frau, aber auch für Häftlinge in ganz Rheinland-Pfalz. Außerdem prüfen Ermittler, ob sich Fluchthelfer der 55-Jährigen strafbar gemacht haben. Was dabei herauskommt, lässt sich schon erahnen.

Punta Cana an der Ostspitze der Dominikanischen Republik lockt mit 32 Strand-Kilometern, glasklarem Meerwasser und Luxus-Hotels. Doch die Reise einer verurteilten Mörderin aus dem Zweibrücker Gefängnis ins Ferienparadies war ruckzuck vorbei: Die 55-Jährige ist wieder in Deutschland, demnächst kommt sie zurück in ihre Westpfälzer Zelle. In die hätte sie eigentlich schon Mitte Oktober und ganz von selbst zurückkehren müssen. Doch sie nutzte einen Hafturlaub, um in die Karibik zu türmen.

Die