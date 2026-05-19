Weinwanderungen, Volksfeste oder Nachtklettern. Ein Überblick für alle, die sich noch unsicher sind, wie sie ihr verlängertes Pfingstwochenende verbringen möchten.

Wir haben eine Auswahl an möglichen Pfingstausflugszielen zusammengestellt, sodass für jeden etwas dabei ist.

Weinwanderungen

Die Natur erleben, in Bewegung sein und gleichzeitig einen Wein genießen. Eine Weinwanderung deckt vermutlich alle Sinne gleichzeitig ab. Wir stellen zwei Weinwanderungen vor, die nur am Pfingstwochenende stattfinden.

Poetische Weinbergwanderung

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Literarischen Lese in Freinsheim führt am Pfingstmontag, den 25. Mai, eine poetische Weinwanderung durch die Weinberge. Treffpunkt wird um 11 Uhr die Stadtbücherei Freinsheim sein. Hasan Özdemir erzählt aus seinem neuen Lyrikband „Fragmentarische Unruhe“. Auf dem Hahnenplatz ist für das leibliche Wohl mit Sitzgelegenheiten im Grünen gesorgt. Außerdem stellen Julia Pfeifer und Lea Streisand, zwei Stipendiatinnen des Künstlerhauses Edenkoben, ihre neuesten Arbeiten „Das Wetter im Zimmer“ und „Berlinerisch – Watt denn, icke?“ vor. Der Eintritt kostet 15 Euro und für Ermäßigte 12 Euro.

Birkweiler Weinfrühling

In Birkweiler verwandelt sich von 23. Mai bis 25. Mai der Birkweiler Kastanienbusch in eine Schlemmer- und Genießermeile in Weinbergslage. An sechs Stationen bieten neun Birkweiler Weingüter mit Gastronomen aus der Region ihre Köstlichkeiten in freier Natur an. Als romantische Weinbergwanderung führt ein zwei Kilometer langer Rundkurs über 120 Höhenmeter und ermöglicht so einen großartigen Weitblick über die Rheinebene. Am Samstag geht es ab 14 Uhr los mit offizieller Eröffnung um 16 Uhr. Sonntag und Montag startet die Veranstaltung bereits um 11 Uhr.

Weinfeste und Genuss

Wer auf Wein nicht verzichten möchte, aber lieber weniger wandern will, für den sind Weinfeste vielleicht die bessere Wahl. Vier davon stellen wir hier vor.

Sommerausschank in Ruppertsberg

Am 25. Mai kann man sich bei Live-Musik mit Fabian Schreiber Music durch verschiedene Weine testen. Beginn ist um 16 Uhr im Weinwerk im Ruppertsberg.

Schweigen-Rechtenbach: Apfelwein mit allen Sinnen neu erleben

Wer nicht bis Montag warten will, hat bereits am Freitag, den 22. Mai, um 18.30 Uhr in der Weinstraße 34 in Schweigen-Rechtenbach die Möglichkeit, die Apfelmosterei Freigeist zu besuchen. Dort findet eine Apfelweinprobe mit Käsevariationen und Baguette statt. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Hoffest in Landau

Vom 22. Mai bis 24. Mai findet das Hoffest im Weingut Fath in Landau, Dammheim statt. Am Freitag und Samstag startet es um 18 Uhr, am Sonntag bereits ab 11 Uhr. Bei Musik kann neben den Weinen auch das Essen von Frank’s BBQ genossen werden.

Loblocher Weinzehnt in Gimmeldingen

Der Loblocher Weinzehnt in Gimmeldingen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das traditionsreiche Weinfest erinnert an die Abschaffung des sogenannten „Weinzehnt“ der früheren Pflichtabgabe eines Teils der Weinernte an Kurfürsten oder Adelsherren. Die Loblocher Schauspielgruppe trägt zur Eröffnung sowie am Dienstagabend vor der Nikolauskapelle und im Weingut ein Stück vor. Besucher erwartet darüber hinaus ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Flohmärkten, regionalen Weinen und kulinarischen Angeboten. Das Fest beginnt am Freitag ab 18 Uhr, von Samstag bis Montag wird jeweils ab 11 Uhr gefeiert.

Volksfeste, Märkte und Familienevents

Wer ein buntes Pfingstwochenende erleben möchte, ist auf den Pfälzer Festen genau richtig, die an diesem Wochenende stattfinden. Hier kommt die gesamte Familie auf ihre Kosten.

Pfingsten im Kurpark Dahn

Das Dahner Pfingstfest im Kurpark findet dieses Jahr vom 22. Mai bis 25. Mai statt und geht täglich bis 18 Uhr. Für Unterhaltung sowie Speisen und Getränke ist gesorgt.

Feinschmeckermarkt Rockenhausen

Am Freitag, 22. Mai, beginnt um 8 Uhr auf dem Marktplatz in Rockenhausen der Feinschmeckermarkt. Rund um den Platz bieten etwa zwanzig Stände sowohl herzhafte als auch süße Speisen an. Darüber hinaus werden Blumen, Obst und Gemüse sowie Käse, Wurst, Schinken, Fisch, Honig, Brot und Backwaren angeboten.

Traditioneller Pfingstmarkt

Auf dem Jahrmarkt in Germersheim vom 22. Mai bis 26. Mai gibt es täglich ab 14 Uhr und Pfingstsonntag und -montag ab 12 Uhr neben großer Auswahl an Speisen und Getränken einen Fassbieranstich und Fahrgeschäfte. Die Besucher erwartet ein Programm mit Comic-Stars, die für Unterhaltung und Fotomöglichkeiten sorgen, ein Musik-Feuerwerk sowie eine Ausstellung von US-Autos und Oldtimern im Rahmen von „Cars & Kirmes“. Beim Familien- und Seniorennachmittag gibt es zudem besondere Angebote für ältere Besucher und Kinder, darunter auch kostenfreies Kinderschminken.

Heimat- und Blütenfest in Rhodt unter Rietburg

Die Theresienstraße in Rhodt unter Rietburg wird vom 22. Mai bis 25. Mai zum Schauplatz der Pfälzer Lebensfreude. Neben Kunsthandwerk und Selbstgemachtem wird es auch ein Etagenkarussel geben. Speisen und Getränke, darunter auch Pfälzer Wein, werden ebenfalls angeboten.

Alpaka-Schurfest

In Landau-Mörzheim findet am 23. und 24. Mai jeweils ab 11 Uhr das fünfte Pfälzer Alpaka-Schurfest in der Raiffeisenstraße 13 statt. Besucher können die Tiere aus nächster Nähe erleben und bei der Schur von Alpakas und Schafen zusehen. Daneben gibt es Programm mit Wollverarbeitung, Hütehundevorführungen, nostalgischen Schlepperfahrten, Greifvögeln, einer Heuhüpfburg sowie Mitmachaktionen wie Didgeridoo-Schnitzen oder Messerschmieden. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem Pfälzer Dampfnudeln, Wein, Wiesenschorle. Der Eintritt ist frei.

Bergfest und Klappradrennen

Das Bergfest startet mit dem Klappradrennen „EULENklapp BIS nuff“ am Pfingstsonntag, den 24.05. um 11 Uhr an der Unteren Pfeifermühle in Eulenbis. Von 13 bis 18 Uhr unterhält die Band „XXL-Steierer“ die Besucher. Von 20 Uhr bis 24 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band „Sergeant“. Am Pfingstmontag, den 25. Mai spielen die „Original Mühlbachtaler“ von 12 Uhr bis 18 Uhr.

Natur und Kräuterführungen

Wer die Natur hautnah erleben möchte, findet im Programm der Pfalz verschiedene Angebote von aktiven Erlebnissen bis hin zu ruhigen Führungen.

Nachtklettern im Fun Forest Kandel – Nur für Frauen

Am 22. Mai findet im Fun Forest Kandel um 20 Uhr ein Nachtklettern für Frauen statt. Mit Stirnlampe und Klettergurt werden die Parcours bewältigt. Der Park ist mit bunten Lichtern geschmückt und erzeugt eine ganz besondere Atmosphäre. Die Einweisungen sind bis 21 Uhr möglich. Der letzte Einstieg ist um 23.30 Uhr. Der Eintritt kostet 30 Euro.

Kräuterrundgang in Elmstein-Mückenwiese mit Verkostung

Am 22. Mai bietet Rosemarie Elgetz ein Kräuterseminargang in Elmstein-Mückenwiese mit Verkostung für 25 Euro an. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Seminarraum, Beginn des Kräuterrundgangs im Garten sowie auf der Wiese zum Bestimmen der vorhandenen Heilpflanzen um 15.30 Uhr.

Wildkräuterführung im Naturgarten Kindenheim

Am 23. Mai findet um 10 Uhr in Kindenheim bei Lawalls Wilde Kräuter eine Wildkräuterführung inklusive kleiner Verkostung satt. Für 20 Euro lernt man, welche Wildkräuter essbar sind und neue Rezepte mit ihnen kennen.

Offene Kräuterführung durch den Kräutergarten Klostermühle

In Edenkoben kann man von April bis Oktober jeden Freitag an einer Kräuterführung im Kräutergarten Klostermühle von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr teilnehmen. Man erfährt viel Interessantes über Kräuter als Heil- und Würzpflanzen. Außerdem bietet der Garten 45 Lavendelsorten ein Zuhause.