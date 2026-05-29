30 Grad , blauer Himmel über der Pfalz und das Gefühl, dass der Sommer nun angekommen ist. In solchen Momenten stellt sich die Frage: Welcher Wein passt jetzt perfekt?

Auf der Suche nach dem idealen Begleiter für die warmen Tage war ich zu Besuch im Weingut Lukas Metz in Meckenheim. Ein Betrieb, den man kennen sollte, auch wenn er bislang noch ein echter Geheimtipp ist.

Lukas Metz hat das Weingut von seinen Großeltern übernommen, nachdem seine Eltern einen anderen Weg eingeschlagen hatten. Für ihn selbst war das allerdings nie eine Frage: Den Betrieb eines Tages weiterzuführen, das stand für ihn immer fest. Seine Familie steht geschlossen hinter ihm und unterstützt ihn tatkräftig.

Etikettierte Heimatverbundenheit

Mit dem 2025er bringt Lukas Metz seinen zweiten Jahrgang in die Flasche. Er hat Weinbau und Önologie in Neustadt studiert, das nötige Handwerk also von Grund auf mitgebracht. Und seine Weine spiegeln ihn als Person direkt wider: offen, ehrlich und facettenreich. Dazu kommt eine ausgeprägte Heimatverbundenheit, die sich bis auf das Etikett fortsetzt. Zu sehen ist dort die Haardt, zusammen mit der Abendsonne. Kein Zufall, denn der Betrieb fängt im Sommer besonders lang die letzten Sonnenstrahlen des Tages ein. Genau dort, mit einem Glas in der Hand, entfaltet sich dieser Blanc de Noir von seiner schönsten Seite.

Der Wein besteht zu 100 Prozent aus Spätburgundertrauben und wurde im Edelstahltank ausgebaut, um die Frische und Lebendigkeit der Frucht zu erhalten. Weißgekeltert, also ohne Schalenkontakt, entsteht so ein weißer Wein aus einer roten Traube. Eine Stilistik, die Fingerspitzengefühl verlangt und die Lukas Metz überzeugend umsetzt.

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Genuss mit allen Sinnen

Im Glas zeigt er sich in einer hellen, klaren Farbe mit leicht goldenen Reflexen. Die Nase präsentiert sich zart und fein. Grapefruit, ein Hauch roter Johannisbeere und leichte Würznoten bilden ein stimmiges, balanciertes Bild. Ein Duft, der neugierig macht und sofort zum ersten Schluck animiert. Am Gaumen überzeugt er mit frischer Säure, Finesse und gleichzeitig spürbarer Struktur. Der Abgang ist angenehm lang und hinterlässt einen frischen, lebendigen Eindruck.

Perfekte Symbiose mit Grillgut

Wo der Wein am besten aufgeht? Am Grillabend. Geflügel vom Grill ist dabei eine besonders stimmige Wahl. Die frische Säure des Weins schneidet durch das leichte Fett und bringt die Aromen des Grillguts wunderbar zur Geltung. Dazu ein Quinoa-Salat mit Rucola und Granatapfelkernen: Die leichte Bitterkeit des Rucola harmoniert mit der Würze des Weins, während die Granatapfelkerne eine fruchtige Komponente einbringen, die die roten Beerennoten im Glas aufgreifen. Kurzum: Mehr braucht es nicht, um den Sommer in der Pfalz so richtig zu genießen.

Zum Wein

Der Blanc de Noir 2025 vom Weingut Lukas Metz ist ab Hof für 7,50 Euro erhältlich.