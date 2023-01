Diese rund zweistündige Radtour mit Start in Maikammer verläuft auf 27 Kilometern durch die Südpfalz und bietet neben tollen Wegen durch die Weinberge eine klasse Aussicht auf den Haardtrand. Kleine Winzerdörfer laden zum Einkehren ein.

Die Rundtour durch die Südpfalz startet und endet am Bahnhof in Maikammer-Kirrweiler. Von dort führt der Panoramaweg nach Edenkoben auf idyllischen Pfaden durch die Weinberge. Während der Tour hat man immer wieder einen tollen Blick auf die Rheinebene, bevor man nach ungefähr sieben Kilometern in dem urigen Winzerdorf Rhodt unter Rietburg – die ebenfalls vom Fahrrad aus zu erkennen ist – ankommt. Wer möchte, kann hier bereits für eine kleine Stärkung einkehren, zum Beispiel im Café Eyer oder im Gasthaus zur Sonne. Wer seine Liebe zur Pfalz gerne stolz auf der Brust trägt, für den lohnt sich außerdem ein Besuch gegenüber – im Bekleidungsgeschäft „Palatina Outfitters“, das vor allem für T-Shirt Prints mit Pfälzer Sprüchen bekannt ist.

Nach der kleinen Stärkung oder Shopping-Tour geht die Radtour weiter, über Hainfeld ins vier Kilometer entfernte Burrweiler – hier wird der Anstieg teilweise auch mal etwas stärker. Auch dieses Winzerdorf wartet mit einigen Einkehr-Möglichkeiten auf. Wer gehobener Essen gehen möchte, der ist in der Burrweiler Mühle oder im Ritterhof Zur Rose richtig. Einige Winzer bieten zudem Straußwirtschaften an, wie das Weingut Wind-Rabold. Von Burrweiler aus ist man nach drei Kilometern Radeln in Frankweiler. Weitere drei Kilometer später erreicht man Böchingen, von wo aus man entweder mit der Bahn zurück nach Maikammer-Kirrweiler fahren kann, oder nach den 17 Kilometern noch weiter über Flemlingen nach Hainfeld radeln kann. Auch hier würde sich eine Rast anbieten, zum Beispiel im Weingut Koch. Die letzte Etappe führt wieder über Rhodt und Edenkoben zurück an den Bahnhof Maikammer-Kirrweiler.

Insgesamt ist die Tour vor allem für den Winter gut geeignet, weil sie ausschließlich auf befestigten Wegen verläuft. Durch die zahlreichen Einkehrmöglichkeiten ist die Radtour durch die Südpfalz aber natürlich auch was für das Frühjahr oder den Sommer. Die Weindörfer und dazugehörigen Wingert haben in jeder Jahreszeit ihren Charme, der sich auf dem Fahrrad besonders gut erleben lässt.