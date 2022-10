Einen überdurchschnittlichen Jahrgang erwarten die deutschen Winzer für die Ernte 2022. Das geht aus den Daten hervor, die das Statistische Bundesamt (Wiesbaden) veröffentlicht hat. Die Pfalz dürfte im Trend liegen, schätzt Jürgen Oberhofer, der Gruppenleiter Weinbau am Dienstleistungszentrum Rheinpfalz (DLR) in Neustadt.

Aus Sicht Oberhofers hat es in diesem Jahr bei der inzwischen fast abgeschlossenen Ernte zwei entscheidende Phasen gegeben: die Trockenzeit im Sommer und der mit Beginn der Ernte einsetzende Regen. Der hat dafür gesorgt, dass es doch keine Rekordmostgewichte gegeben hat, was im Hinblick auf die Alkoholgehalte auch seine positive Seite hat. Besonders an diesem Jahr: „Der Pflanzenschutz war sehr unkompliziert, denn die Witterung war so, dass sie pflanzliche und tierische Schädlinge ferngehalten hat“, wie Oberhofer erklärt. Größere Probleme hatten die Winzer, deren Böden sandig und durchlässig sind, weil die das Wasser nicht gut speichern können. Dass es im Schnitt eine gute Ernte geben wird, macht Oberhofer auch daran fest, dass es kaum Hagelschäden und somit auch keine entsprechenden Ausfälle gab. Gespannt ist er nach dem trockenen Sommer vor allem auf Weiß- und Grauburgunder. Sorgen bereiten den Winzern in diesem Jahr laut Oberhofer die Kostensteigerungen. Der Preisindex für landwirtschaftliche Produktionsmittel sei innerhalb eines Jahres um 29,4 Prozent gestiegen. Reinhold Hörner (Hochstadt), der Weinbaupräsident der Pfalz, erklärt, dass die Ernte sehr unterschiedlich ausgefallen ist, „von supergut bis unbefriedigend“. Auch der Südpfälzer sieht in den steigenden Kosten ein großes Problem für die Winzer.

Trockenheit für Bio-Winzer einziges Problem

Und was sagen die Erzeuger? Aus Sicht von Bio-Winzer Frank John aus Neustadt-Königsbach ist die Trockenheit das einzige Problem in diesem Jahr gewesen. „Es gab keine Rekordtemperaturen und es hat nachts sogar sehr schön abgekühlt“, sagt der Winzer vom Hirschhorner Hof. Die Beeren seien durch die Trockenheit kleiner gewesen. Zudem hätten die Jungfelder mehr Arbeit gemacht. Jeder im Betrieb habe 30 Prozent mehr leisten müssen. Aber das dürfte sich auszahlen, denn „für uns ist es ein Topjahr“. Auf die Frage, ob die klimatischen Herausforderungen existenzbedrohend werden könnten, sagt John: „Für bestimmte Betriebe mit Sicherheit.“ John sieht im biologischen Weinbau den richtigen Weg, um zukunftsfähig zu sein. Die Johns führen ihren seit 20 Jahren bestehenden Betrieb mit ihren Kindern Sebastian und Dorothea – sie war 2020/21 Pfälzische Weinprinzessin. „Wir haben in einer Zeit gestartet, in der andere sterben. Wir sind ein wachsender Betrieb“, sagt der Seniorchef vom Hirschhorner Hof.

„

Riesling hat gute Säurewerte“

Ihre Begeisterung für den neuen Jahrgang ist Sarah Krebs aus Friedelsheim (Landkreis Bad Dürkheim) anzumerken. Die Ernte? „Sie verlief anders als erwartet. Wir dachten ja, es wird ein entspannter Herbst. Aber beim Riesling mussten wir uns beeilen wegen des Regens. Er hat in diesem Jahr gute Säurewerte, und das wollen wir für den Riesling ja“, sagt die 26-Jährige, die vor zwei Jahren Pfälzische Weinprinzessin war und seit gut einem Jahr in den Keller des Familienbetriebs zurückgekehrt ist. Sie schätzt, dass sie in diesem Jahr bedingt durch die Trockenheit etwas weniger Ertrag haben werden, aber Schwankungen von Jahr zu Jahr seien ja normal. Dafür rechnet die Winzerin damit, „dass die Weine top werden“. Damit steht einer erneuten Bewerbung für den Wettbewerb „Die Junge Pfalz“ nichts im Wege. Sarah Krebs, die in Geisenheim Weinbau und Oenologie studiert hat, hatte sich in diesem Jahr erstmals mit ihren Weinen beworben und es in den erlesenen Kreis der 20 Preisträger geschafft – als eine von zwei Frauen.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.