Der mediterran angelegte Garten ist eines der Markenzeichen des Weinguts Mussler. Spannend auch: der weißgekelterte Gutswein aus roten Trauben.

Mit Mut zu neuen Ideen und ganz viel Liebe steht das Team des Weinguts Mussler für seine Mission ein: Den Gästen die besten Weine und mit ihnen genussvolle Stunden zu bescheren. Das war das selbsterklärte Ziel von Tobias Mussler, der im Jahr 1999 die seit 1831 bestehende Weinbautradition der Familie übernahm. In seinem Sinne führen Inhaberin Sabine Mussler und ihre Mitarbeiter dieses Erbe nach dem viel zu frühen Tod Tobias Musslers 2016 fort. Zum regulären Vinothek-Betrieb gehören auch Events wie Weinfeste, das „Fest der offenen Höfe“ oder der Adventszauber. Auch kleinere Konzerte finden immer wieder statt. Selbstredend bei einem Glas (oder zwei) der hochwertigen, auch international prämierten Weine mit authentischem, regionalem Charakter, deren Trauben auf der gut 55 Hektar großen Lage angebaut und mithilfe moderner Kellertechnik aufbereitet werden.

Weinberg-Hochzeit wie in der Toskana

Markenzeichen ist der mediterran angelegte, weitläufige Garten mit Zypressen-Hain, der zum Verweilen einlädt – ob in kleiner Runde oder in großer Gesellschaft bei Feierlichkeiten aller Art – und dem Pfälzer Image als Toskana Deutschlands alle Ehre macht. Besonders bei Hochzeitspaaren ist die Location beliebt. Umgeben von Weinbergen können bis zu 70 Gäste miterleben, wie sich Braut und Bräutigam unter freiem Himmel das Ja-Wort geben. Serviceleiterin Jana Gruber berät gerne zu Catering, Programm, Musik und weiteren Highlights.

Wachsende Menükarte in der Vinothek

Einer der Favoriten ist der weißgekelterte, trockene Gutswein Blanc de noir aus roten Beeren. Der nach frischen Himbeeren und etwas Minze schmeckende Wein verfügt dezent über mineralische Akzente und ist ein leichter Begleiter für warme Frühlings- und Sommertage. Dazu passen die kleinen und größeren Gerichte der regelmäßig wechselnden Menükarte. Gekocht wird mit im Weingut Mussler mit viel Hingabe – die Mutter von Inhaberin Sabine Mussler steht hier selbst am Herd.

Adresse und Öffnungszeiten

Am Goldberg 6, 67281 Bissersheim; Tel.: 06359 2490; Online: weingut-mussler.de; Mail: info@weingut-mussler.de; Öffnungszeiten Weingut (Probe und Verkauf): Mo bis Fr 9 – 12 & 13 – 18 Uhr, Sa 10 – 17 Uhr und nach Vereinbarung; Vinothek: 14. April bis 4. Juni und 13. August bis 1. Oktober Fr ab 16 Uhr, So ab 12 Uhr

Steffen Mickley ist Kellermeister im Weingut Mussler. Foto: Lena Geib

Drei Fragen an Kellermeister Steffen Mickley

Was war bisher Ihre größte Herausforderung als Winzer?

Jedes Jahr bringt seine Probleme mit sich – von spätem Frost über Pilzkrankheiten oder Sommerstürme mit Hagelschäden bis hin zu einem komplett regnerischen Herbst. Aber die größte Herausforderung bisher war sicherlich der Tod von Tobias Mussler im Jahr 2016. Dank einem starken Teamgeist konnten wir das Weingut dennoch in seinem Sinne fortführen und entwickeln uns qualitativ stetig weiter.

Was war der außergewöhnlichste Wein, den Sie je getrunken haben?

Außergewöhnlich gut sind in meinen Augen die deutschen Rotweine aus internationalen Rebsorten des Jahrgangs 2018 geworden. In keinem Jahrgang davor kamen wir mit Cabernet, Merlot und Co. so nah an ein südländisches Format heran.

Ihre Weinempfehlung zu Saumagen?

Unser Viognier Ortswein würde da sehr schön harmonieren – aber fürs echte Pfälzer Lebensgefühl gehört zum Saumagen einfach eine klassische Rieslingschorle!