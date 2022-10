In Neustadt findet immer Ende September, Anfang Oktober ein wichtiger Termin für die deutsche Weinwelt statt, wenn die Weinkönigin gewählt wird. Als krönender Abschluss der Weinlese werden die Kronen weitergereicht, in allen Weinbaugemeinden mit Hoheiten, und natürlich die pfälzische und die deutsche. Ja, auch Deutschland hat eine Königin! Zwischenzeitlich schienen die Veranstaltungen etwas angestaubt. Dabei glänzten und glänzen die Bewerberinnen seit Jahrzehnten nicht nur mit ihrem Charme. Sie bringen profundes Fachwissen mit und wissen auch, auf einer Bühne und vor Kameras zu bestehen.

Soziale Netzwerke als neue Bühne

Die ersten beiden Coronajahre haben Bewegung in die Geschichte gebracht. Weil viele Termine notgedrungen ins Wasser fielen, was für die auf Serien von Auftritten eingestellten Hoheiten sehr frustrierend war, mussten neue Ideen her. Die sozialen Netzwerke sind als neue Bühne entdeckt worden. Die ganze Weinbranche hat sich nicht neu erfunden in der virtuellen Welt, wohl aber große Schritte nach vorne gemacht. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die jungen Frauen, sobald sie ins Rampenlicht rücken, in der Anonymität des Internets auch übelst sexistisch beleidigt werden. Allein gelassen werden sie mit diesem Problem nicht. Sie lernen, damit umzugehen – also fürs Leben. Aber schade, dass es auch dafür Mut braucht.

Das Amt hat schon vieles mitgemacht, auch den Sprung in die heutige Zeit geschafft. Und es ist so populär, dass nun sogar die Frage im Raum steht, ob diese Frauen-Bastion nicht fallen sollte. In Wein-Deutschland mehren sich die Stimmen, bei den Wahlen neben Frauen beispielsweise auch Männer zu sehen.

Eine über 90 Jahre alte Tradition

Die Weinhoheiten sollen für Wein werben. Über viele Jahre waren Dirndl Tradition. Längst aber präsentieren die Frauen sich in toller Abendrobe. Sie sind gerngesehene Gäste bei Veranstaltungen rund um den Wein. Sie werden gewählt, weil sie die edlen weißen und roten Tropfen in der Region, in Deutschland und in der Welt repräsentieren sollen. Dass das nicht nur Frauen können, liegt auf der Hand. Doch ein Öffnen der Wahl für alle Bewerber würde auch bedeuten, mit einer Tradition zu brechen. In neun Jahren schon blicken wir auf ein ganzes Weinköniginnen-Jahrhundert zurück. Der Neustadter Verleger Daniel Meininger war 1931 auf die Idee gekommen, das schönste Mädchen des Weinlesefests zur Weinkönigin zu erklären. Die Wahl fiel damals auf Ruth Bacharodt aus der Schuhstadt Pirmasens.

Professionelles Training für Hoheiten

Die Aufgabe hat zwei Seiten für die Weinkönigin und die Weinprinzessinnen. Sie bekommen auf der einen Seite viele Termine in nah und fern, treffen vielleicht sogar berühmte Persönlichkeiten, vertiefen ihr Wissen. Auf der anderen Seite werden sie selbst zu bekannten Personen. Mit den Jahren haben die Wahlen sich zu einem Event entwickelt. Wer sich heute bewirbt, erhält ein professionelles Training. Laufen, Sprechen, Winken. Königin will gelernt sein. Gefürchtet in den vergangenen Jahren war vor allem die Treppe, die die Bewerberinnen am Wahlabend vor Fernsehpublikum runter mussten. Bitte üben Sie das nun nicht zuhause, mit hohen Schuhen bis in die hintersten Reihen eines imaginären Saalbaus winkend und übers ganze Gesicht strahlend Schritt für Schritt die Stufen hinab auf Moderatoren und Moderatorinnen zuzugehen. Es ist auch nicht mehr nötig. Die Treppe ist seit diesem Jahr Geschichte. Was nichts daran ändert, dass junge Frauen durch das Amt viel mitnehmen und sich als Persönlichkeit weiterentwickeln. Ruth Bacharodt zum Beispiel ist zu einer Wohltäterin geworden, die über eine Stiftung vielen jungen Menschen geholfen hat. Sie hat sich wie viele ihrer Nachfolgerinnen auch im Nachhinein als ein Glücksgriff erwiesen.

Hinter die Gleichberechtigung kann längst noch kein Haken gemacht werden. Mädchen und Frauen haben es auch heute in vielen Bereichen immer noch schwer und müssen mehr um Anerkennung kämpfen als andere. Das würde dafür sprechen, die Tradition weiter zu pflegen und sich für zusätzliche Bewerber, Männer zum Beispiel, vielleicht neue Aufgaben einfallen zu lassen.