Nicht nur in der Pfalz, auch in Pennsylvania kommt am 6. Dezember der „Belzenickel“, Einwanderer haben ihn dorthin mitgebracht. In Kutztown wird er von Patrick Donmoyer gespielt.

Der Belsnickel auf dem Foto sieht nicht gerade wie der Nikolaus aus, den man hierzulande kennt. Eher wie die Wikinger-Version vom Grinch.

Ja, er sieht ziemlich angsteinflößend