Die Wasgau-Ölmühle hat im Herbst die Aktion „Pfalz Walnuss“ gestartet. Das Echo war enorm. Was wird nun aus der Walnussflut? – Ein Besuch in der südwestpfälzischen Ölmühle zeigt: Auch die Ölmüller müssen immer dazulernen.

Viel erfolgreicher als erwartet verlief die Aktion „Pfalz Walnuss“, die die Wasgau-Ölmühle in Hauenstein (Kreis Südwestpfalz) gemeinsam mit mehreren Partnern im Herbst gestartet hatte. Walnüsse aus der ganzen Pfalz waren angeliefert worden: „Wir hatten mit 500 bis 1000 Kilogramm gerechnet, tatsächlich wurden es fast 3000 Kilo“, berichtet Ölmüller Timo Keller.

In Mengen von zehn bis zu 100 Kilo seien die Früchte angeliefert worden, berichtet Keller. Lieferanten wurden mit Naturalien – hier mit Walnussöl – oder mit Gutscheinen oder Geld entlohnt. Geknackt wurden die Nüsse mit Hilfe einer „Knackmaschine“ von Mitarbeitenden der Lebenshilfe Südliche Weinstraße, einer Einrichtung für Menschen mit Handicap. Aus 100 Kilogramm ganzen Nüssen werden 30 Kilogramm Kerne gewonnen. Und aus einem Kilo Kerne kann etwa ein halber Liter Öl gepresst werden, rechnet der Ölmüller vor.

Noch nicht alle Nüsse verarbeitet

„Das Pressen von Walnussöl war auch für uns Neuland, wir haben ständig dazu gelernt, mussten immer wieder nachjustieren“, berichtet Keller über die Arbeit der letzten Wochen. Noch nicht alle Nüsse sind verarbeitet. Das gewonnene Öl aus Pfalz-Nüssen freilich erfreut sich bereits großer Nachfrage und erfährt viel Lob von Kunden: „Das beste Walnussöl, das ich je probiert habe“, urteilte eine Dame via Facebook, eine andere schrieb: „Intensiv und harmonisch zugleich!“

Handarbeit statt industrieller Produktion

Das Walnussöl wird nicht in industriellem Maßstab erzeugt. Aus der kleinen Presse, die über einen trichterförmigen Behälter „geladen“ wird, läuft in zwei dünnen Strahlen das gelbe Öl in einen Edelstahlbehälter. Dann „wandert“ es in einen Glaszylinder und ruht dort. Dabei setzen sich die nach der Pressung noch im Öl befindlichen Trübstoffe ab.

Das klare Öl wird nach ein paar Tagen abgeschöpft und in Handarbeit abgefüllt. 15,90 Euro kosten 250 Milliliter des Öls, das – wie Timo beiläufig erzählt – viele Omega-3-Fettsäuren enthält, reich an Mineralstoffen wie Magnesium, Kalium und Calcium sei und auch Fluor und Selen sowie Vitamin E und Biotin liefere. „Durch die von uns praktizierte Kaltpressung behält das Öl die wertvollen Nährstoffe der Walnuss und ihr nussig-mildes Aroma“, ist der Ölmüller begeistert von der Qualität dessen, was da langsam aus der Mühle läuft.

Was alles aus den Nebenprodukten wird: auch Bier

Wichtig ist zudem: Auch die Nebenprodukte des Pressverfahrens sind kein Abfall. Aus dem Presskuchen entsteht Mehl, das zu Nudeln weiterverarbeitet werden kann. Aus den Ablagerungen im Glaszylinder entsteht ein Mus, der mit Kakao und Zucker in einen leckeren Nussaufstrich verwandelt wird. Und es gibt Paprika-Dips, Schoko-Honig und Dark- Schokolade mit Walnussmus. In Zusammenarbeit mit dem „Bobremer Braukeller“ in Bobenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) wird auch ein Walnussbier gebraut.

Bei dem bisherigen Erfolg kein Wunder: Die Aktion soll wiederholt werden, sagt Timo Keller. Die Anlieferung wolle er dann etwas anders organisieren. „Generell“ trage er sich mit dem Gedanken, die Ölmühle zu vergrößern, eventuell eine weitere Presse anzuschaffen.

Info

http://www.wasgau-oelmuehle.de und https://hollerbusch-pfalz.de