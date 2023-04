Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Pfälzer aus dem Bistum Speyer sind am vergangenen Samstag im Dom in den Päpstlichen Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem aufgenommen worden. Was man darüber wissen muss und wie das Leben als Ritter aussieht.

Was ist der Päpstliche Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem?

Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem