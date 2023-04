Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Extreme Hitze könnte in den nächsten Tagen über die Pfalz hereinbrechen. Das schlechte Wetter wird vor allem alten Menschen zu schaffen machen. Doch auch alle anderen sollten auf der Hut sein – und, wenn sie sich draußen aufhalten müssen, möglichst einen Hut aufhaben, so der ärztliche Ratschlag.

In der Westpfalz kann es ab Beginn der nächsten Woche bis zu 37 Grad heiß werden, in der Vorderpfalz bis zu 38 Grad, am Rhein bis zu 40 Grad – so die Vorhersagen