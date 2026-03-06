Im Elsass und in Lothringen sind Super und Diesel zurzeit etwas günstiger zu haben als in Deutschland. Wie groß die Ersparnis ist und wo man doppelt tanken kann.

In Frankreich sind die Spritpreise zwar auch in die Höhe geschossen, aber nicht so stark wie in der Pfalz.

Wer statt in Zweibrücken, Bad Bergzabern oder Saarbrücken nun in Bitsch, Forbach oder Weißenburg tankt, sparte am Freitagnachmittag bei Super E10 zwischen zwölf und 15 Cent pro Liter. Beim Diesel ist die Ersparnis geringer. Hier tankt man derzeit im grenznahen Elsass und Lothringen maximal sechs Cent günstiger als in der Pfalz.

In Epping im Bitscher Land, drei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, gibt es eine ganz kleine Tankstelle, wo der Kunde König ist, denn hier füllt Tankwartin Magali den Tank. Der Kunde muss sich die Hände nicht schmutzig machen. Magali erzählt, dass bei ihr der Sprit gewöhnlich teurer ist als jenseits der Grenze in der Pfalz und im Saarland. Deshalb kommen normalerweise kaum Deutschen extra herüber, nur um bei ihr den Tank zu füllen. Das hat sich geändert.

„In den letzten Tagen waren viel mehr Deutsche da als sonst. Die meisten sind gekommen, weil’s hier billiger ist“, erzählt Magali. Das begann schon am Dienstag. Da war ein Liter Diesel bei ihr für 1,85 Euro zu haben, während er am Globus in Zweibrücken schon 1,89 Euro kostete. Inzwischen ist der Preis in Zweibrücken auf 2,02 Euro geklettert, zwischenzeitlich war ein Liter Diesel noch teurer. Bei Tankwartin Magali ist er auch gestiegen, auf 1,96 Euro am Freitag, das sind sechs Cent weniger als auf deutscher Seite.

Was manchen Kunden zusätzlich lockt: Magalis kleine Tankstelle gehört zur „Auberge du Parc“, einem Restaurant, das werktäglich einen Mittagstisch anbietet. Danach bis zum Abend kann man hier Zigaretten kaufen oder an der Theke ein gezapftes Schwarzwälder Bier trinken. Manche Kunden legen hier also einen Tankstopp im doppelten Sinn ein.

In anderen grenznahen Orten wie Weißenburg, Bitsch, Rohrbach-lés-Bitche und Forbach liegen die günstigsten Tankstellen direkt bei den großen Supermärkten, wo seit Dienstag ebenfalls deutlich mehr Kunden mit deutschen Kennzeichen vorfahren. Hier kostete am Freitag der Liter Super E10 zwischen 1,68 und 1,77 Euro, während auf deutscher Seite in Bad Bergzabern, Hornbach, Zweibrücken oder Saarbrücken dafür zwischen 1,87 und 1,89 Euro verlangt wurden.

In Weißenburg war am Freitagnachmittag ein Liter Diesel mit 1,94 Euro am günstigsten, in Bitsch wurde 1,97 Euro dafür verlangt, in Forbach sogar 1,99 Euro. Mit dem lothringischen Forbach konnte das pfälzische Hornbach mithalten. In dem Grenzstädtchen südlich von Zweibrücken wurde für den Liter Diesel genauso viel berechnet, während in Bad Bergzabern 2,00 Euro und in Zweibrücken 2,02 Euro aufgerufen wurden.

Wer ein Elektroauto fährt, kann sich Umwege sparen, denn der Strompreis an den Ladestationen ist diese Woche überhaupt nicht gestiegen. Wer aber mit dem E-Auto eh häufig im Nachbarland unterwegs ist, hat allerdings bemerkt, dass hier gilt: In Frankreich lädt man seine Batterie in aller Regel günstiger auf als in der Pfalz.