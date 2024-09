In der Pfalz vergeht derzeit kaum eine Woche, in der nicht irgendwo neue Automaten auftauchen, die Getränke und Knabbereien, E-Zigaretten und Überraschungspakete verkaufen. In vielen Orten sind die Automaten-Kioske rund um die Uhr und an jedem Tag der Woche zugänglich. Doch in Ludwigshafen und Landau müssen die Geräte sonntags pausieren. Warum?

Wurst-, Wein- und Eierautomaten gehören in der Pfalz zum Leben – viele Metzger, Winzer und Bauern haben ihr Sortiment schon vor Jahren nach draußen verlagert. Und auch Automaten,