Eine Frau aus dem Kreis Kaiserslautern hat nie ihr Lehramtsstudium beendet, aber offenbar in drei Bundesländern unterrichtet. Jetzt steht sie erneut vor Gericht.

Nachdem eine Pfälzerin in mehreren Bundesländern ohne entsprechende Qualifikation als Lehrerin gearbeitet haben soll, hat das Verfahren gegen die 41-Jährige am Montag am Heidelberger Landgericht begonnen. Der Frau drohen im Falle einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs bis zu zehn Jahre Haft. Sie war bereits wegen ähnlicher Taten in Rheinland-Pfalz verurteilt worden. In einem anderen Pfälzer Fall wird noch ermittelt. Die wichtigsten Fragen:

Wie lauten die Vorwürfe?

Die Frau soll laut Anklage an Privatschulen in Heidelberg und im saarländischen Homburg jahrelang Mathe, Physik und Chemie unterrichtet haben. Demnach hatte sie dafür mehrfach Hochschulzeugnisse gefälscht und auch ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Einträge erstellt. Allein in Heidelberg soll sie laut Gericht von 2021 bis 2024 einen Bruttolohn in Höhe von fast 200.000 Euro erschlichen haben – in Homburg von Januar bis April 2025 11.000 Euro.

Wie hat die Schule reagiert?

Die Privatschule in der Region Heidelberg entließ die Frau, nachdem sie laut Anklage monatelang wegen einer angeblichen Krebserkrankung krankgemeldet war und dafür gefälschte Atteste vorgelegt hatte. Laut Staatsanwaltschaft Heidelberg soll sie auch Gelder der Schüler veruntreut haben. Die Frau zog daraufhin laut Gericht ins Saarland und arbeitete dort ab Januar 2025 an einer Privatschule. Wenige Monate später, im April, wurde ihre fehlende Qualifikation entdeckt, ihr wurde fristlos gekündigt. Ihr Anwalt gestand die Vorwürfe im Namen der Angeklagten ein. Ein Urteil könnte spätestens am 10. April fallen.

Was sagt die Angeklagte?

„Ich empfinde extreme Scham“, sagte die 41-Jährige. „Ich bin unfassbar ungläubig, wie ich das schaffen konnte, wie ich das überhaupt machen konnte.“ Sie habe eine liebevolle Kindheit im Kreis Kaiserslautern gehabt. Ihre Eltern seien beide Lehrer gewesen, erzählte die Frau mit leiser und teilweise gebrochener Stimme. Sie sei auch im Gymnasium Klassenbeste gewesen, habe ihr Abitur mit einem Schnitt von 1,3 abgelegt. Ihre Eltern hätten sich zu dem Zeitpunkt allerdings schon sehr auf ihren Bruder konzentriert, der damals erkrankt sei.

Anschließend habe sie unter anderem Mathematik und Chemie auf Lehramt studiert, sei aber durch die erste Matheklausur gefallen – und habe sich dadurch nutzlos gefühlt. Jahrelang habe sie sich weiter um einen Studienabschluss bemüht, sei aber depressiv gewesen und habe eine Essstörung gehabt. Letztlich habe sie das Studium abgebrochen.

Wer hat die Frau angezeigt?

Aufgeflogen war die Frau laut Anklage, als sie im Oktober 2024 ein Darlehen in Höhe von 25.000 Euro bei einer Bank beantragt hatte – mit gefälschten Gehaltsnachweisen. Ihr Gehalt war demnach als zu hoch angegeben. Die Bank erstattete Anzeige gegen die damals 40-Jährige, die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. In den Gehaltsnachweisen war eine Privatschule als Arbeitgeber angegeben. In zwei weiteren ähnlichen Fällen soll sie laut Gericht erfolgreich Darlehen von Banken beantragt haben – und dabei insgesamt 30.000 Euro erlangt haben.

Ein Verkehrsunfall wurde ihr laut Gericht schließlich zum Verhängnis: Als sie diesen bei der Polizei anzeigen wollte, wurde die mutmaßliche Betrügerin im September 2025 festgenommen. Gegen sie lag bereits ein Haftbefehl vor.

War die Frau polizeibekannt?

Die Frau war laut Landgericht Heidelberg im Oktober 2021 am Amtsgericht Kaiserslautern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Sie hatte sich mit gefälschten Universitätsabschlüssen Zugang zum Referendariat erschlichen. Ende 2023 war sie zudem in Heidelberg zu einer weiteren Bewährungsstrafe wegen Urkundenfälschung verurteilt worden. Zu dem früheren Urteil beantworteten weder das Amtsgericht Kaiserslautern noch die Schulbehörde ADD am Montag Fragen dieser Zeitung. Die ADD sagte jedoch: „Uns liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass zwischen den zwei Fällen ein Zusammenhang besteht.“

Und der andere Pfälzer Fall?

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt aktuell gegen eine Lehrerin aus dem Donnersbergkreis wegen des Betrugsverdachts um mutmaßlich gefälschte Qualifikationsnachweise. Die Frau soll ohne zweites Staatsexamen an sieben Schulen unterrichtet haben – unter anderem an der Grundschule in Göllheim und am Gymnasium Weierhof in Bolanden. Zuerst hatte sich die ADD nicht dazu äußern wollen. Dann hieß es: „Tatsächlich wurden im Rahmen der durch unser Haus vorgenommenen Einstellung die vorgelegten Qualifikationsnachweise in diesem Fall nicht als falsch oder fehlerhaft identifiziert.“ Seit 2002 habe es drei Fälle gegeben, in denen falsche Zeugnisse vorgelegt wurden, darunter der aus dem Donnersbergkreis.