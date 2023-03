Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch werden deutschlandweit alte Menschen meist zu Hause gepflegt, weniger als 20 Prozent in Heimen. In 30 Jahren aber wird mit 30 Prozent mehr Pflegefällen gerechnet. Experten sehen einen wachsenden Bedarf an Senioreneinrichtungen. Doch die Branche hat große eigene Probleme. Heimleiter Thomas Barz aus Otterbach klagt an. Er hofft auf eine erste Lösung.

Für Thomas Barz steht fest: „Die Altenpflege in Deutschland steht vor dem Kollaps.“ Barz, 64, leitet das Alten- und Pflegeheim „Haus am Denkmal“ in Otterbach im Kreis Kaiserslautern.