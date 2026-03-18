Der jahrelange Rechtsstreit um eine illegale Deponie in Otterberg endet vorerst. Es bleibt die Frage: Warum konnten die Verantwortlichen so lange tun, was sie wollten?

Ein Bauunternehmer aus Otterberg wird zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Hinter diesem Urteil steckt ein aufsehenerregender Fall. Jahrelang fuhren Lastwagen und Baumaschinen durch die Otterberger Ortsteile Weinbrunnerhof und Drehenthalerhof (Kreis Kaiserslautern). Sie hinterließen Dreck, beschädigten Bäume und luden Erde und Bauschutt auf Feldern und Wiesen ab. Man kann es nicht anders ausdrücken: Ein Unternehmen hat mit seiner ungenehmigten Entsorgungspraxis seine eigenen Kosten gedrückt. Wir sprechen hier von systematischer, illegaler Abfallentsorgung.

Mehr zum Thema

Einige Bürger wollten diesen Umweltfrevel nicht hinnehmen. Sie machten auf Missstände aufmerksam und pochten auf den Rechtsstaat. Dafür wurden sie bedroht, beleidigt und sogar geschlagen.

Hinzu kommt eine ganze Reihe dubioser Vorfälle – darunter anonyme Morddrohungen und Brandanschläge –, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnten. Opfer waren immer wieder jene, die lautstark und öffentlich die Entsorgungspraxis in ihrem Ort kritisierten. Das Sicherheitsgefühl und der Glaube an den Rechtsstaat haben bei vielen Otterbergern schwer gelitten.

Behörden agierten viel zu spät

Viel zu spät haben die Behörden erkannt, dass in Otterberg etwas aus dem Ruder läuft. Dass es überhaupt zu einem Strafverfahren gekommen ist, liegt am Angeklagten selbst. Er nutzte die zuerst von Gericht und Staatsanwaltschaft gebaute goldene Brücke nicht und entfernte die Erdmassen von seinem Grundstück nur unzureichend. Mit der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) liegt der Angeklagte bis heute im Clinch.

Der Prozess am Amtsgericht Kaiserslautern förderte interessante Erkenntnisse zutage. Schon seit 2015 war der Kreisverwaltung in Kaiserslautern bekannt, was auf dem Weinbrunnerhof passierte. Auch die Verantwortlichen waren bekannt. Es war ausführlich dokumentiert, wie Lastwagen der Baufirma des Angeklagten über einen Zeitraum von acht (!) Jahren regelmäßig Erde und Schutt auf dem Weinbrunnerhof abkippten. Tausende Tonnen Erdreich wurden allein in diesem Tal verfüllt.

Zuständige Behörden haben sich nicht mit Ruhm bekleckert.

Die Kreisverwaltung als zuständige Abfall- und Untere Naturschutzbehörde muss sich deshalb unangenehmen Fragen stellen. Hat man ordentlich genug ermittelt und streng genug reagiert? Wieso wurde nicht viel früher die Kriminalpolizei mit ins Boot geholt? Warum braucht die Kreisverwaltung erst das Gutachten einer externen Kanzlei, um zu erkennen, dass es sich auf dem Weinbrunnerhof um eine illegale Deponie handelt?

Auch andere Behörden (darunter Landesforsten, SGD und die Polizei) haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Viel zu lange wurden in der Sache die Zuständigkeiten hin- und hergeschoben. Von außen betrachtet verfestigt sich der Eindruck, dass die Firma den Behörden jahrelang auf der Nase herumtanzte.

Es war ein wichtiges Signal, dass sich Staatsanwaltschaft und Gericht das nicht länger bieten ließen und den Fall um die Entsorgungspraxis penibel aufrollten. Das Urteil gegen den angeklagten Bauunternehmer können die Otterberger als späte Gerechtigkeit werten. Ob es Bestand haben wird, ist indes fraglich. Die Verteidigung kündigte an, in Berufung gehen zu wollen – notfalls bis vor das Oberlandesgericht.