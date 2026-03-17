Wegekonzept Wanderwege-Konzept: Es sieht gut aus mit der Förderung

Die Wanderwege im Pfälzerwald sollen gestrafft werden. Das Foto zeigt die Karlstalschlucht bei Trippstadt.
Die Wanderwege im Pfälzerwald sollen gestrafft werden. Das Foto zeigt die Karlstalschlucht bei Trippstadt.

Das Wirtschaftsministerium hat einen „vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ für das gemeinsame Wanderwege-Projekt im Pfälzerwald genehmigt. Was bedeutet das?

Das alte 3500 Kilometer umfassende Wegenetz soll auf 1950 Kilometer verkleinert werden. Die Wege sollen gut markiert und gepflegt sein – so sieht es eine Vereinbarung zwischen dem Bezirksverband Pfalz, dem Pfälzerwald-Verein, dem Tourismusverein Pfalz-Touristik und 24 Kommunen vor. Das Wirtschaftsministerium hatte eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt, das sind 75 Prozent der Gesamtkosten von zwei Millionen Euro. Die Prüfung des Förderantrags ist zwar laut Ministerium noch nicht abgeschlossen. Trotzdem wolle man den Beteiligten jetzt ermöglichen, weiterzuarbeiten: „Um nach der umfangreichen Abstimmungsphase mit den Kommunen nicht weiter in Zeitverzug zu geraten, ist ausnahmsweise die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns erteilt worden, damit zum Beispiel die Vorbereitungen für die Ausschreibung bereits erfolgen können“, teilt das Ministerium mit. Daraus könne jedoch „kein Rechtsanspruch auf eine Förderung“ abgeleitet werden.

Hans-Ulrich Ihlfenfeld (CDU), Vorsitzender des Bezirkstags, sieht die Botschaft aus Mainz trotzdem als „starkes Indiz dafür, dass der Förderbescheid kommt“. Jetzt könnten die Beschilderungsarbeiten beauftragt werden. 24 Kommunen werden Geld für das Wanderwege-Konzept ausgeben. Die Verbandsgemeinde Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) hatte der Streckenführung, so wie sie ausgearbeitet ist, nicht zugestimmt. Die Kommunalpolitiker wollen, dass weitere Strecken aufgenommen werden. Ihlenfeld sagt, zunächst sei es nur möglich, das Geplante umzusetzen. Bei einer späteren Evaluation könne man über die Wünsche reden: „Wir halten die Tür offen.“

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