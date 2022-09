Bei der Vorentscheidung zur Wahl am Samstag im Saalbau in Neustadt stellen acht Kandidatinnen ihr Wissen rund um das Thema Wein unter Beweis. Fünf von ihnen ziehen dann in das Finale am 30. September ein. Das Deutsche Weininstitut (DWI) stellt die Bewerberinnen vor, die Nachfolgerin von Sina Erdrich aus Baden werden wollen.

Mariella Cramer (Ahr), 25, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Beruf: Medizinische Fachangestellte Bereich Kindernephrologie.

„Meine Leidenschaft für das Thema Wein ist mit dem Umzug meiner Familie ins Ahrtal 2009 geweckt worden“, erzählt Mariella Cramer. Schon früh begeisterte sie sich für Weinfeste und träumte davon, einmal selbst auf der großen Bühne zu stehen. Wenn die Rotwein-Liebhaberin nicht gerade in der Garde tanzt, Ski fährt oder malt, begeistert sie sich für Filme wie „Systemsprenger“ und Bücher wie „Liverpool-Street“, in denen Jugendliche trotz widriger Lebensumstände ihren Weg finden. „Jedes Jahr ein bis zwei Länder und deren Kulturen entdecken“, das wäre ein Wunsch, den sich die junge Frau, die als Schülerin ein Jahr in Australien verbrachte, gern erfüllen möchte.

Mariella Cramer (Ahr). Foto: DWI

Katrin Lang (Baden), 23, Ebringen

Beruf: Winzerin, Bachelor Weinbau und Oenologie, Angestellte im Weingut Zähringer, Heitersheim.

Wenn Katrin Lang vom Wein erzählt, gerät sie schnell ins Schwärmen. Als Winzertochter ist sie seit frühester Kindheit mit der Arbeit im Weinberg vertraut. Ihr Lieblingswein ist Weißburgunder. Ihre zweite Passion gilt der Musik, der sie als Tenorhornistin in zwei Musikvereinen nachgeht. Im Urlaub zieht es die wanderfreudige Frau vornehmlich in die Schweizer oder Österreicher Alpen; am Wochenende bevorzugt sie Touren in die nähere Umgebung zusammen mit Freunden und der Familie.

Katrin Lang (Baden). Foto: DWI

Stefanie Kippenhan (Hessische Bergstraße), 28, Hirschberg

Beruf: Verwaltungsfachangestellte, Ausbildung zur Standesbeamtin.

Als Enkelin eines Winzers und Landwirts ist Stefanie Kippenhan mit dem Weinbau in Hirschberg-Großsachsen aufgewachsen. Ihre Begeisterung für den Wein wuchs nach ihrer Wahl zur Schriesheimer Weinprinzessin 2014, der ein Jahr später die Regentschaft als Weinkönigin des Weinortes folgte. Zur Herzensangelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes wurde das Thema Wein für Stefanie, als sie ihren jetzigen Ehemann Georg Kippenhan kennenlernte, der Chef in seinem eigenen Weingut ist. Seit 2018 ist die 28-Jährige, die den Roten Riesling und den Müller-Thurgau favorisiert, Mitglied der Jungwinzerinnengruppe VINAS in Heppenheim und bei den Landfrauen Großsachsen ehrenamtlich im Vorstand tätig. Sie bäckt und näht leidenschaftlich gern und liebt Südtirol.

Stefanie Kippenhan (Hessische Bergstraße). Foto: DWI

Kirsten Urban (Mosel), 24, Bernkastel-Wehlen

Beruf: Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print / Studium Interactive Media Design.

Vermutlich habe ihre Weinleidenschaft mit dem Traubensaft begonnen, den sie mit anderen Kindern nach getaner Arbeit im Weinberg trinken durfte, erzählt Kirsten Urban. Spätestens mit der ersten Autogrammkarte einer Weinkönigin habe sie dann auch das „Queeniefieber“ gepackt. Die humorvolle 24-Jährige fährt Inliner und tanzt zur Karnevalszeit in der Prinzengarde, besucht Festivals und Konzerte. Sie geht gerne mit Freunden wandern, vorzugsweise mit einem leichten, spritzigen Kabinett im Gepäck. Einmal Paragliding über der Mosel zu machen, das wäre neben den Traumurlaubszielen Island und den USA ein großer Wunsch.

Kirsten Urban (Mosel). Foto: DWI

Sophie Semus (Nahe), 24, Bad Kreuznach-Bosenheim

Beruf: Winzerin / Technikerin für Weinbau und Oenologie / Sekthaus & Weingut Semus.

Nach ihrer Ausbildung als Winzerin und als Technikerin für Weinbau und Oenologie stieg Sophie Semus vor zwei Jahren in den elterlichen Betrieb ein und ist damit bereits in ihrem absoluten Traumjob angekommen. Eng verbunden mit dem Naheland ist sie aktives Mitglied bei Vinissima, dem bundesweiten Netzwerk für Frauen in der Weinbranche und in der Landjugend. Sie mag besonders trockenen Riesling-Sekt und Sauvignon Blanc. Wenn sie nicht gerade Yoga macht, verbringt sie gern Zeit mit Freunden und Familie und möchte einen ihrer nächsten Urlaube in Slowenien verbringen.

Sophie Semus (Nahe). Foto: DWI

Sophia Hanke (Pfalz), 26, Rödersheim-Gronau

Beruf: Winzerin, Bachelor Weinbau und Oenologie / Angestellte beim VDP Pfalz.

Die Wurzeln von Sophia Hankes Weinleidenschaft liegen in den Weinbergen ihres Urgroßvaters, wo sie als Kind viel Zeit verbrachte. Die Winzerin, die im vergangenen Jahr ihr Bachelor-Studium Weinbau und Önologie abschloss, mag am liebsten Riesling, den sie für seine Vielfalt schätzt. Genauso kann sie sich aber für einen Spätburgunder zu einem Rinderfilet begeistern. Ihre zweite Leidenschaft gilt der Musik. Sie singt in zwei Chören und spielt seit vielen Jahren Querflöte im Musikverein Hochdorf. Die Rödersheimerin kocht und bäckt gern und liebt es zu reisen.

Sophia Hanke (Pfalz). Foto: DWI

Juliane Schäfer (Rheinhessen), 25, Flonheim

Beruf: Duales Studium BWL-Industrie / Teamleader Sales, arbeitet bei Döhler GmbH Darmstadt.

„Geboren als Winzertochter kommt man um das Thema Wein nicht herum, auch wenn man als Teenager noch andere Interessen hat“, erzählt Juliane Schäfer. Mit ihrer Krönung zur Flonheimer Weinkönigin 2014 wurde der Wein endgültig zu einem wichtigen Bestandteil ihres Lebens. Neben ihrer Arbeit als Teamleiterin Sales ist die 25-Jährige im Familienweingut tätig. Daneben geht die frühere Leistungssportlerin ihrer Leidenschaft für den Sport beim Fußball als Außenverteidigerin nach, liebt es, zu kochen und mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein.

Juliane Schäfer (Rheinhessen). Foto: DWI

Luise Böhme (Saale-Unstrut), 22, Laucha

Beruf: Winzerin und Studium für Weinbau und Önologie in Geisenheim.

Schon als Kind zeigte sich Luise Böhme von der Arbeit im elterlichen Weingut beeindruckt, so dass sich die Frage nach der Berufswahl für sie sehr schnell beantwortete. Als ehemalige Leistungssportlerin zählt die ehrgeizige junge Frau die US-amerikanische Skirennläuferin Mikaela Shiffrin zu ihren großen Vorbildern. Sie fühlt sich in den Bergen beim Skifahren genauso zu Hause wie beim Mountainbiken oder im nassen Element und begeistert sich für Bücher von Reinhold Messner, Reggae oder Filme über das Bauhaus. Mit ihren Freunden trinkt sie gern einen Roséwein oder einen Winzersekt.

Info

Die Vorentscheidung gibt es am Samstag ab 16 Uhr live im Internet auf deutscheweine.de sowie swr.de. Am Sonntag um 14 Uhr wird sie zudem im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Die finale Wahlgala am 30. September wird ab 20.15 Uhr live – sowohl im SWR Fernsehen als auch online – übertragen. Erstmals dürfen die Zuschauer im Saalbau, vor dem TV oder dem PC mitbestimmen, wer am Ende die Königin-Krone trägt. Sie haben die Wahl zwischen drei Kandidatinnen, die von der Jury in einer ersten Entscheidung vorausgewählt werden. Abgestimmt wird über meinswr.de.