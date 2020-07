Die Entscheidung fällt am 2. Oktober im Neustadter Saalbau – wegen der Corona-Pandemie aber ohne Publikum.

Trotz der Corona-Pandemie soll auch in diesem Jahr eine Pfälzer Weinkönigin gewählt werden. Fünf Kandidatinnen werden sich am 2. Oktober um die Krone bewerben. Das teilte die Pfalzwein-Werbung am Freitag in Neustadt mit. Die Jury hat die Wahl zwischen Denise Grauer aus Steinweiler (Kreis Germersheim), Dorothea John aus Neustadt-Königsbach, Sarah Krebs aus Friedelsheim, Saskia Sperl aus Freinsheim und Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand (alle drei Kreis Bad Dürkheim).

Die Kandidatinnen im Überblick:

Denise Grauer aus Steinweiler ist 32 Jahre alt. Nach dem Abitur in Landau hat sie Deutsch-Italienische Studien und Jura studiert und anschließend den juristischen Vorbereitungsdienst in Rheinland-Pfalz absolviert. Derzeit arbeitet sie als Rechtsanwältin. Sie spricht Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Als Hobbys gibt sie Laufen, Weinwanderungen, Treffen mit Freundinnen und Kunst an – sie malt auch gerne selbst. Ein Amt als Weinhoheit hatte sie bisher nicht. Foto: Linzmeier-Mehn Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand ist 25 Jahre alt. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Marketingkommunikationskauffrau und Werbeassistentin, sie arbeitet jetzt bei der Weinkellerei der BASF Ludwigshafen. Sie spricht Englisch und Französisch. Als ihre Hobbys nennt sie Reisen, Singen, Spieleabende mit Freunden, gemeinsames Kochen, Lesen, Rätsel lösen, Bummeln gehen, Fotografieren und Bogenschießen. Seit 2016 ist sie Weinprinzessin von Weisenheim am Sand. Foto: Linzmeier-Mehn Saskia Sperl aus Freinsheim ist 24 Jahre alt. Nach dem Abitur folgte ein Bachelor-Studium in Marketingkommunikation, derzeit arbeitet sie bei der Winzergenossenschaft in Ruppertsberg. Sie spricht Englisch. Ihre Hobbys sind Reisen und das Kennenlernen neuer Kulturen, Kochen, Lesen, Zeichnen, Konzertbesuche, das Treffen mit Freunden und der vielseitige Weingenuss. Von 2016 bis 2019 war sie Freinsheimer Weinprinzessin, von 2019 bis März 2020 Weinprinzessin der Urlaubsregion Freinsheim. Foto: Linzmeier-Mehn Sarah Krebs aus Friedelsheim ist 24 Jahre alt, auf das Abitur und eine Ausbildung zur Winzerin folgte das Studium Weinbau und Önologie in Geisenheim. Sie spricht Englisch, als ihre Hobbys nennt sie Schwimmen, Unternehmungen mit Freunden und Wandern. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Frlsmer Kerwebuwe und -Mädels“ und Mitglied bei der Landjugend Wachenheim. 2016 bis 2018 war sie Weinprinzessin von Friedelsheim und Gönnheim. Foto: Linzmeier-Mehn Dorothea John aus Neustadt-Königsbach ist 23 Jahre alt. Nach dem Abitur ging sie nach Geisenheim, wo sie derzeit Internationale Weinwirtschaft studiert. Dazu arbeitet sie im elterlichen Weingut mit. Sie spricht Englisch, Französisch und Spanisch. Ihr Hobbys sind vielfältig: Imkern, das Engagement im Naturschutz, Gärtnern, Weinverkostungen, Rettungsschwimmen, Mountainbiking, Bouldern, Kochen, Reisen, Fotografieren und Modeln. Ein Amt als Weinhoheit hat sie bisher noch nicht ausgeübt. Foto: Linzmeier-Mehn Foto 1 von 6

Liveübertragung im regionalen Fernsehen

Die 82. Wahl der Pfälzischen Weinkönigin werde sicher eine ganz besondere werden, sagte Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sei ein Wahlabend mit voll besetztem Neustadter Saalbau und ausgelassener Stimmung bei den Familien und Freunden der Bewerberinnen nicht durchführbar. Gemeinsam mit dem regionalen Fernsehsender RNF sei deshalb ein erstes Konzept erarbeitet worden. Danach soll die Veranstaltung in kleinem Rahmen zwar wieder im Saalbau stattfinden, jedoch ohne Fans und Zuschauer. Greilinger: „Das RNF wird den Abend live übertragen und plant auch Live-Schalten zu den jeweiligen Fan-Lagern.“

